Бил Гејтс: Ќе бидат потребни и до три дози вакцина

Како што стојат работите сега, ќе бидат потребни повеќе од една доза на вакцината за имунизација против коронавирусот, а на постарите можеби и три, изјави Бил Гејтс за CBS.

.@NorahODonnell: “How many doses of the vaccine will we need?”

Bill Gates: “Well, none of the vaccines at this point appear like they'll work with a single dose. That was the hope at the very beginning.” https://t.co/Layv872iZy pic.twitter.com/F47iInstYy

— CBS News (@CBSNews) July 22, 2020