Шкотска: Ќе се вратиме во Европа како независна држава

Ќе се вратиме во срцето на Европа како независна држава, напиша на „Твитер“ премиерката на Шкотска, Никола Стурџен. Според неа, брегзитот ќе го забрза патот за независност на Шкотска.

И владејачката Национална партија на Шкотска се огласи на „Твитер“ по брегзитот.

Тие објавија фотографија на која се гледа симболично вклучено светло со порака: „Шкотска ѝ испрати порака на Европа во Брисел“, како дел од кампањата #LeaveALigthOn (оставете вклучено светло).

❤️ Scotland has sent a message to Europe in Brussels. #ScotlandLovesEU pic.twitter.com/NI5sP6eG2T

Пораката всушност е изјава на шкотскиот парламентарец Алин Смит, кој ја повика ЕУ да остави вклучено светло за да може Шкотска да го пронајде патот до дома.

Стурџен синоќа неколку часа пред полноќ, пред Велика Британија да ја напушти Европската Унија, го нагласи јазот меѓу Лондон и Единбург.

Scotland will return to the heart of Europe as an independent country – #LeaveALightOnForScotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/Pc2fibYnG4

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) January 31, 2020