„Германска идиотко, поради тебе Берлин ќе гори“, пропагандист на Путин ја навреди министерката(ВИДЕО)

Владимир Соловјов, истакнат руски пропагандист и верен сојузник на рускиот претседател Владимир Путин, ја нападна германската министерка Аналена Бербок. Соловјов е водител на политичка програма на каналот „Русија 1“ под контрола на Кремљ и е познат по своите контроверзни коментари.

Антон Герашченко, советник на министерот за внатрешни работи на Украина, објави видео на „Твитер“ од Соловјов како ја напаѓа германската министерка за надворешни работи, Аналена Баербок. Ја нарече луда будала.

„Германска идиотко, ќе видите како поради вашата гнила глупост, Аналена Баербок, Берлин ќе изгори и ќе има победничко знаме над зградата на Рајхстагот“, рече тој.

Attention, Germany!



Russian propagandist Solovyev threatens that "Berlin will burn" while shouting insults to Annalena Baerbock, German Minister for Foreign Affairs. He drops all pretenses to be polite. pic.twitter.com/oJP4e27F5S