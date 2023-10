Хаос на пропалестинските протести во Британија: Активисти ја нападнаа полицијата, се очекуваат судири во неколку градови (ФОТО/ВИДЕО)

„Мирните“ пропалестински протести во Обединетото Кралство добија грд пресврт бидејќи активисти фрлаа шишиња, плакати и факели кон полицијата на лондонскиот плоштад Трафалгар, додека илјадници други организираа демонстрации во други градови низ земјата, пишува Дејли Мејл.

Толпата која го повикува Израел „да престане да ја бомбардира Газа“ излегоа денеска на улиците на Лондон, Манчестер, Ливерпул, Бристол, Глазгов, Единбург и Њукасл, додека полицијата предупреди дека секој што ќе покаже поддршка за Хамас може да биде уапсен.

Полицијата соопшти дека распоредила повеќе од 1.000 полицајци за да ги контролираат демонстрациите во Лондон поради стравувањата од судири.

До 17:30 часот во Лондон се уапсени седум демонстранти.

Шокантните воздушни снимки покажуваат дека пропалестинските поддржувачи се крајно непријателски настроени кон полицијата, фрлајќи неколку предмети и полевајќи десетици полицајци со вода на плоштадот Трафалгар.

Протестот во Лондон започна во Портланд Плејс околу 12 часот, а требаше да заврши во Вајтхол во 15 часот. Но, огромната толпа продолжи да маршира низ срцето на главниот град до блискиот плоштад Трафалгар, каде што се збуни кога полицијата уапси маж. Еден активист пукал со огномет кон полицијата.

Во Лондон демонстрантите извикуваа: „Риши Сунак, срам да ти е! Суела Браверман, срам да ти е!“.

Во еден момент можеше да се забележи група млади демонстранти како туркаат и викаат по полицијата, што доведе до неколку апсења. Во други непријатни сцени, плакатите на исчезнатите израелски заложници беа искинати од ѕидовите долж делови од рутата.

Полицијата затвори дел од улицата Кенсингтон во западен Лондон во очекување на голем протест пред израелската амбасада, која се наоѓа веднаш до палатата Кенсингтон. Во амбасадата беа поставени и барикади за да се спречат активистите да се соберат надвор.

When those Zionists came here with their dogs, that was as an act of provocation.



If those dogs come close to us again, we will see it as an act of aggression and we will kill those dogs.



We will put them down.pic.twitter.com/vBFStVIIIP