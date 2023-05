Бафет продаде акции на две банки, но го зголеми својот удел во Bank of America

Ворен Бафет ја намали својата изложеност на уште две банки минатиот квартал бидејќи ја зголеми својата посветеност кон Bank of America и купи нови акции во Capital One.

Инвестицискиот конгломерат Berkshire Hathaway продаде 1,4 милијарди американски долари од преостанатите акции во банката чувар на имот Bank of New York Mellon и регионалниот заемодавач од Минеаполис, US Bancorp, според поднесоците.

Тие се последните од неговите повеќегодишни банкарски облози со кои тој се совпаѓа. Бафет продаде голем дел од уделите на Berkshire во американските банки помеѓу 2020 и 2022 година, некои само неколку месеци пред превирањата во банкарскиот систем што започнаа во средината на март.

92-годишниот инвеститор со децении ја играше улогата на спасител на бројни институции, вклучувајќи ја и финансиската криза во 2008 година. Тој допрва треба да се појави како бел витез за сите проблематични банки за време на оваа актуелна криза, барем на кој било начин што досега беше јавно објавен.

Бафет јасно стави до знаење на годишното собрание на акционери на Беркшир претходно овој месец дека сè уште е „внимателен“ во однос на задржувањето на многу банкарски акции. Еден исклучок што тој го наведе беше Bank of America, која останува еден од најголемите холдинзи на Беркшир.

Во првиот квартал, според поднесоците, Berkshire ги зголемил акциите во Bank of America за 2%, и покрај тоа што вредноста на нејзината вкупна позиција во акциите паднала за 4 милијарди долари во текот на кварталот.

„Ми се допаѓа Bank of America и ми се допаѓа менаџментот“, рече Бафет на состанокот на акционерите во Омаха, Небраска.

Бафет има долга историја со Bank of America. Тој во 2011 година инјектираше 5 милијарди долари во банката со седиште во Шарлот, Н.Ц. Во тоа време, Брајан Мојнихан сè уште беше релативно нов извршен директор, а акциите на заемодавачот беа под голем притисок од загубите на субпримните заеми.

Бафет инвестираше подлабоко во неколку други финансиски акции во кварталот. Berkshire додаде 954 милиони долари на Capital One (COF) и го зголеми својот удел во Ally Financial (ALLY) за 10,6 милиони долари. Конгломератот, исто така, продаде 1,1 милиони долари на Jefferies Financial Group и го задржа својот удел во Citigroup недопрен.