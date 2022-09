Во јавноста сè најдобро, но зад затворени врати, неволја: Што мислела кралицата за своето семејство?

Британската кралица Елизабета Втора имаше многу специфично мислење за секој член од нејзиното семејство. Таа во неколку наврати даваше изјави за нивните постапки кои ги имаа во јавноста, но секогаш држеше одмерена дистанца.

Правилата, протоколите, официјалните настани и се останато што и одело со титулата кралица знаела да се придржува, дури и кога имала големи животни кризи, се трудела професионално да се справи со кралските обврски.

Но, нејзините потомци, почнувајќи од идниот крал, Чарлс, имаа неколку пресвртници во животот, со кои кралицата се справи на сила. Од Дијана, па сè до Камила, а сега и Меган и Хари, семејните расправии и мистерии зад затворените врати на Бакингемската палата ја заинтригираа јавноста. Меѓутоа, што мислеше таа, Елизабета Втора, за сето ова?

За покојната принцеза Дајана

Ендрју Мортон, автор на биографијата од 1992 година, “Diana: Her True Story: In Her Own Words”, напиша дека врската меѓу кралицата Елизабета и Дајана била љубезна, но формална, „управувана од фактот дека таа била мажена за нејзиниот постар син и иден монарх. Во првите денови, Дајана едноставно била преплашена од својата свекрва. Таа правела формални почести – длабоко се поклонувала секој пат кога ќе се сретнеле – но инаку се држеле на дистанца.

Иако не беа многу блиски, кралицата го одобри изборот на Чарлс – поточно, таа ја одобри жената за која веруваше дека е Дајана. Ако таа не го дадеше својот печат на одобрување, врската немаше да напредува. „Кралицата никогаш не оставила забележан впечаток“, тврдат авторите на биографиите. „Таа е многу затворена. Затоа не знаеме. Не можеме да пристапиме до нејзините дневници или нејзините приватни мисли. Можеме да ги погледнеме нејзините постапки и нејзиното однесување; тоа се индициите што ги имаме“.

За Чарлс и Камила

Во 2005 година, принцот од Велс се ожени со својата долгогодишна љубов Камила Паркер Боулс. Бракот на принцот Чарлс и Камила беше кулминација на љубовната врска која траеше четири децении, скандализирајќи ја Англија, поширокиот свет и самата кралица Елизабета Втора. Сепак, по преживеаните разводи, трагичната смрт на принцезата Дајана и јавното исмејување, принцот од Велс и војвотката од Корнвол се појавија како силен тим, на работ да го водат британското кралско семејство во иднината. Временската рамка на бурната врска на принцот Чарлс и Камила докажува дека понекогаш кралското семејство го добива својот крај од бајките.

Во пораката до нацијата по повод одбележувањето на Денот на пристапување и почетокот на нејзината јубилејна година, Нејзиното Височество неочекувано ја изрази својата „искрена желба“ Камила да биде позната како сопруга на кралот.

Размислувајќи за поддршката што и ја дадоа луѓето за време на нејзиното 70-годишно владеење, кралицата напиша: „Би сакала да ви изразам благодарност на сите вас за поддршката. Останувам вечно благодарна за лојалноста и наклонетоста што продолжувате да ми ја покажувате. кога, во полно работно време, мојот син Чарлс ќе стане крал, знам дека ќе му ја дадете и нему и на неговата сопруга Камила истата поддршка што ми ја дадовте; и мојата искрена желба е, кога ќе дојде тоа време, Камила да биде позната како кралица се додека ја продолжува својата лојална служба“.

Се чини дека интервенцијата на кралицата ја затвори работата. Тоа може да се гледа како уште еден пример за тоа како нејзиното Височество сака да ги објави нејзините ставови кога станува збор за иднината на институцијата и да помогне да се направи непречен почеток на владеењето на нејзиниот син.

За Кејт и Вилијам

Биографот на принцезата Дајана, Ендрју Мортон, рече дека кралицата ги гледа војводата и војвотката од Кембриџ „како иднината“ на Англија и верува дека Чарлс едноставно ќе дејствува како „меѓувласт“, ​​како кралот Едвард VII пред него, со вистинскиот „товар на монархијата“, кој ќе му падне на рамената.

„Работата за Кејт е што кралицата беше импресионирана од неа, таа секако го обожаваше и сакаше Вилијам за себе, а не за неговата титула. Објасни Мортон. „Таа трошела многу повеќе време на поддршка и негување на врската помеѓу Вилијам и Кетрин отколку на таа со Чарлс и Дајана. Прилично е јасно дека нема да ја повторат таа грешка“.

Авторот продолжил истакнувајќи дека „сè што се случило во врска со Кејт и Вилијам било доста стратешко, сосема намерно, по одреден временски период. Тој додаде: „Првично, никој во кралското семејство не очекуваше ниту една секунда дека романсата на колеџот на Кетрин и Вилијам ќе продолжи извесно време откако ќе дипломираат, како и повеќето романси на колеџ што се рушат под интензивна контрола на работните места и географијата. Но, од самиот почеток „Кралицата Елизабета беше голем обожавател на војвотката и „практично скокаше“ од радост денот кога таа и принцот Вилијам конечно се венчаа“, вели Мортон.

Меган и Хари

Ако трагичната смрт на принцезата Дaјана ја потресе Бакингемската палата, доаѓањето на новата војвотка и сопруга Меган Маркл ги потресе темелите на ова семејство. Многумина ја одбиваа од самиот почеток, а најблиските членови на семејството некако „лажнo“ се обидоа да и помогнат да се вклопи. Меган, која изјави дека не била свесна во што се впушта, се обидела да ги исполни сите обврски кои ѝ следуваат со титулата војвотка. Сепак, не одеше се според планот и набрзо Хари и Меган решија да се откажат од титулата.

После тоа, тие се преселиja во ЛА и решиле да откријат што се случува зад затворените врати на англиската палата во интервју со Опра Винфри.

Изјавата на кралицата Елизабета како одговор на интервјуто на Меган Маркл и принцот Хари со Опра Винфри содржеше реченица што се издвојува.

Бакингемската палата објави кратка изјава од 61 збор во име на кралицата (94), два дена по емитувањето на интервјуто во САД, при што кралицата рече дека семејството е „тажно“ што слушнало за предизвиците на Меган и Хари и рече: „Хари , Меган и Арчи секогаш ќе бидат многу сакани членови на семејството“, таа исто така истакна дека „некои спомени може да се разликуваат“ во врска со прашањата и грижите што ги покренале во нивното интервју.

Коментарот беше „основен удар“ и укажуваше на несогласување меѓу семејството околу некои од тврдењата изнесени во интервјуто, изјави тогаш кралски инсајдер.