„Топ Ган: Маверик“ ја надмина заработката од една милијарда долари во светската каса

„Топ Ган: Маверик“ на Том Круз постигна уште еден импресивен резултат на киноблагајните овој викенд бидејќи ја премина границата од 1 милијарда долари.

Покрај тоа, стана најуспешниот филм на сите времиња на 59-годишниот актер.

Со таа продажба на билети филмот го собори суперхеројскиот филм на „Марвел“ – Doctor Strange in the Multiverse of Madness (943 милиони долари) како филм со најголема заработка на годината на коноблагајните, пишува „Дејли мејл“.

Spider-Man: No Way Home, кој заработи повеќе од 1,89 милијарда долари, е единствениот друг филм што достигна 1 милијарда долари за време на пандемијата на коронавирусот.