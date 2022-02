„Ubisoft“: Нашите годишни резултати ќе бидат во долниот дел од очекуваниот опсег

Развивачот на популарната игра „Assassin’s Creed“, „Ubisoft“ рече дека очекува да ги објави годишните резултати во долниот дел од опсегот на прогнозата, иако забележува раст во тековниот четврти квартал, пренесува „Reuters“.

„Сè уште можеме да го достигнеме високиот дел од опсегот бидејќи имаме многу содржини за објавување, но фер е да се каже дека засега прогнозата е на дното на нашите упатства“, рече главниот финансиски директор Фредерик Дуге.

Компанијата ги намали своите цели минатиот октомври на „непроменети или малку намалени“ нето-резервации и очекува оперативната добивка (пресметана според стандардот „non -IFRS“) да биде помеѓу 420 милиони и 500 милиони евра.

Сепак, таа очекува силен четврти фискален квартал за „Ubisoft“ – јануари-март – велејќи дека ќе има „многу силен раст“ поддржан од нејзиниот тековен каталог, новите изданија, партнерствата и содржините по лансирањето на нова игра.

Компаниите за игри уживаа во пораст на побарувачката во 2020-та година, откако луѓето мораа да поминуваат повеќе време дома за време на блокади поврзани со коронавирусот, но некои компании како „Ubisoft“ сега се соочуваат со доцнење во производството.

Во октомври, француската група ја одложи премиерата на бесплатната игра „Tom Clansy’s The Division Heartland“ и ги одложи „Rocksmith +“ и „Prince of Persia: The Sands of Time“ – два наслови што таа веќе ги одложи.

„Ubisoft“ објави 746,1 милиони евра нето резерви за третиот квартал од октомври до декември во споредба со прогнозата од 752-780 милиони евра и 1 милијарда евра од пред една година.

Нето-резервациите покриваат продажба на производи и услуги продадени дигитално или физички, како и приходи од лиценци и други договори.