Тим Дрејпер, милијардер со биткоини и инвеститор кој е од постарите инвеститори во Тесла, реагираше на постапката на Илон Маск, кој неодамна додаде на својот профил на Твитер хаштаг #биткоин во неговата биографија за да им се придружи на луѓето како директорот на Твитер, Џек Дорси и основачот на Редит, Алексис Оханиан.

Дрејпер, кој поседува околу 30.000 биткоини, му се обратил на Маск, велејќи му дека би сакал да го купи електричниот автомобил Cybertrack на Тесла и да го плати со биткоини, промовирајќи ја својата компанија OpenNode, која се занимава со плаќања со биткоини.

„Би сакал да ја купам Тесла Cybertrack. Иако повеќе би сакал да си ги чувам своите #биткоини, би можеле да прифатите плаќање со #биткоин преку нашата компанија Draper VC OpenNode”, напиша тој на својот Твитер профил.

Hi @elonmusk , I would like to buy a @tesla cybertruck. Although I personally would rather keep my own #bitcoin, you can accept #bitcoin through our @drapervc company @OpenNodeCo .

— Tim Draper (@TimDraper) January 29, 2021