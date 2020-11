Најголемата американска банка „JPMorgan Chase“ мора да плати сериозна казна за наводен неуспешен надзор. Американското тело за надзор „OCC“ (Office of the Comptroller of the Currency), кое е под јурисдикција на Министерството за финансии на САД, во вторникот ја казни банката со 250 милиони американски долари.

Супервизорите ја обвинија „JPMorgan“ за недостиг на внатрешна контрола. Со години, банката има дефицити во управувањето со ризиците и судирот на интереси не е соодветно спречен, велат властите.

Банката ја прифати санкцијата и ги коригираше недостатоците.

Кон крајот на септември, „JPMorgan“ беше казнета со 920 милиони долари од американскиот финансиски регулатор „CFTC“ (Commodity Futures Trading Commission) за манипулација на пазарот. Се тврди дека трговците на банката со години влијаат на цените на благородните метали и обврзниците во нивна корист.