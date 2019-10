Брегзит одложен до 31 јануари

ЕУ постигна согласност да го продолжи рокот за брегзит до 31 јануари 2020 година, на Твитер објави претседателот на Европскиот совет, Доналд Туск.

Тoj вели дека блокот ќе дозволи т.н. „флексибилност“ – што значи дека Велика Британија би можела да замине од Унијата и пред крајниот рок, ако парламентот во Лондон успее да постигне договор.

Одлуката е донесена во моменти кога британските пратеници се подготвуваат да гласаат за предлозите на Борис Џонсон за предвремени општи избори на 12 декември.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019