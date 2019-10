Грета преку Твитер му одговори на Путин

По американскиот претседател Доналд Трамп, пратеникот од Канада, Максим Берни, Џереми Кларксон и Владимир Путин ја критикуваше Грета Тунберг, но младата активистка не му остана должна.

Исто како што го смени описот на Твитер кога му одговори на Трамп, сега истото го стори и на рускиот лидер.

Имено, за време на седницата на Енергетскиот форум во Москва, рускиот претседател во еден момент го спомена страсниот говор на 16-годишната, велејќи дека тие не „делат заедничка возбуда“ и дека е „лошо информирана“, пренесува Indy100.

'When someone is using children and teenagers in personal interests, it only deserves to be condemned' – #Putin on #GretaThunberg https://t.co/TyiCO7V7k1 pic.twitter.com/AkupOmGgBQ

— RT (@RT_com) October 3, 2019