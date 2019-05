Топ 10 најплатени актери во светот

Канаѓанецот Рајан Рејнолдс е најплатениот актер во 2019 година со 27 милиони долари за филмот “Six Underground” (Netflix), објави влијателен американски филмски магазин.

На листата најплатени, за филмови кои ќе имаат премиера оваа година или средината на следната година, на петтото место се наоѓа актерката Емили Блант, со 13 милиони долари за продолжување на хоророт “A Quiet place 2”.

Варајати наведува дека Netflix во моментот исплаќа најголеми хонорари, а платите се повисоки бидејќи нема опција да се подели добивката, а и платформата во основа се потпира на претплатата.

Се напоменува дека некои имаат побогати договори, бидејќи не само што играат во овој филм туку и продуцираат, како што е случајот со Марго Роби.

Листата на најплатените актери и актерки изгледа вака:

1. Рајан Рејнолдс – 27 милиони долари, Six Underground/Netflix

2. Двејн Џонсон – 20 милиони долари, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2 август 2019)

Роберт Дауни Јуниор – 20 милиони долари, The Voyage of Doctor Dolittle/Universal (17 јануари 2020)

3. Вил Смит – 17 милиони долари, Bad Boys for Life/Sony (17 јануари 2020)

4. Том Круз – 14 милиони долари, Top Gun-Maverick/Paramount (26 јуни 2020)

5. Емили Блант – 13 милиони долари, A Quiet place 2/Paramount (15 мај 2020)

Џејсон Статам – 13 милиони долари, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2 август 2019)

6. Бред Пит – 10 милиони долари, Once Upon a Time in Hollywood/Sony (26 јули 2019)

Гал Гадо – 10 милиони долари,Wonder Woman 1984/Warner Bros (5 јуни 2020)

Леонардо Ди Каприо – 10 милиони долари, Once Upon a Time in Hollywood/Sony (26 јули 2019)

7. Марго Роби – 9 до 10 милиони долари, Birds of prey/Warner Bros (7 февруари 2020)

8. Идрис Елба – 8 милиони долари, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2 август 2019)

Бен Афлек – 8 милиони долари, Triple Frontier/Netflix (15 март 2019)

9. Кристен Стјуарт – 7 милиони долари, Charlie’s Angels/Sony (15 ноември 2019)

10. Мартин Лоренс – 6 милиони долари, Bad Boys For Life/Sony (17 јануари 2020)

11. Хоакин Феникс – 4,5 милиони долари, Joker/Warner Bros (4 октомври 2019)

12. Џесика Честен – 2,5 милиони долари, IT: Chapter 2/Warner Bros (6 септември 2019)

