„U2“ го прекина концертот во Берлин, на Боно му откажа гласот(Видео)

Групата „U2“ мораше да го прекине концертот во Берлин, кој се одржа пред илјадници посетители, откако пејачот Боно го изгуби гласот по само неколку отпеани мелодии.

,,Многу ни е жал поради откажувањето на концертот. Боно беше во добра кондиција и неговиот глас беше во одлична состојба пред настапот, но по неколку нумери тој сосема го изгуби гласот”, соопшти групата.

U2 playing in Berlin, Bono has lost his voice after just a couple of songs – show paused, but likely to be cancelled pic.twitter.com/CdcJE9FIqg

Притоа се додава дека причините не се познати, но дека пејачот ќе консултира лекар.

The power of #bono voice before it surprised him in #Berlin and left him abruptly…he was singing his guts out (per usual). @u2 @U2eiTour The crowd so felt for him as he with surrender was obviously powerless and vulnerable. He’s real and he’s human, too, like we all are. pic.twitter.com/f0Tl3hhuA2

— ashley judd (@AshleyJudd) September 1, 2018