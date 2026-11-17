Зошто тоа се случува токму во есенските и зимските месеци, објаснува д-р Ники Рамскил, матичен лекар и основач на клиниката „The Female Health Doctor“, пренесува „The Independent“.

Со падот на температурите започнува сезоната на течење на носот и кивање, а промената на годишните времиња кај многумина предизвикува чувство на исцрпеност и болест.

Вирусите се поактивни

„Вирусите што предизвикуваат грип и обична настинка обично се поактивни на студено и побрзо се шират во текот на есента и зимата“, вели Рамскил.

Грипот го предизвикуваат вирусите на инфлуенца, додека за настинката најчесто се одговорни риновирусите.

„Затоа вакцинацијата против грип помага да се намали ризикот од оваа болест, но нема да ве заштити од настинка“, објаснува лекарската. Таа додава дека во овој период од годината чести се и ковидот и норовирусот.

Според податоците на британската здравствена служба (NHS), главните симптоми на обичната настинка се затнат нос или течење од носот, кивање, болки во грлото, засипнатост, кашлица и чувство на замор. Може да се појават и покачена температура, болки во мускулите, губење на вкусот и мирисот, како и чувство на притисок во лицето и ушите.

Сувиот воздух ја ослабува одбраната на организмот

„Нашите носни канали се создадени за да ги заробуваат и отстрануваат вирусите. Меѓутоа, студениот и сув воздух во овој период од годината може да ја исуши слузницата, поради што вирусите полесно ја минуваат ослабената заштитна бариера“, објаснува Рамскил.

Поминуваме повеќе време во затворени простории

„Во овој период од годината ја менуваме секојдневната рутина и, наместо да престојуваме на свеж воздух, почесто остануваме во затворени простории“, вели лекарската.

„Почесто ги затвораме прозорците и вратите, со што се намалува циркулацијата на воздухот. Поради тоа, причинителите на болести полесно се задржуваат и се шират меѓу луѓето во домовите и канцелариите“, додава таа.

Враќање во канцелариите и училиштата

„Во текот на летото многумина се на одмор, ги избегнуваат гужвите и поминуваат повеќе време на отворено. Во есен се враќаме на работа и во училиштата, каде што сме опкружени со многу луѓе, па вирусите се шират значително побрзо“, наведува Рамскил.

Особено ризични се канцелариите со отворен работен простор и јавниот превоз.

„Во такви услови значително е поголема можноста да вдишете вирус или на друг начин да го внесете во организмот, освен ако постојано не дезинфицирате сè околу себе“, објаснува таа.

Малите деца често носат различни инфекции од училиште дома.

„Во училиштата во моментов кружат многу микроорганизми што децата ги носат дома. Нивниот имунолошки систем често за првпат се среќава со повеќето од овие вируси и допрва учи како да се справи со нив“, вели лекарката.

„Есента може да биде многу напорен период. Ако работите премногу, не спиете доволно и не се храните здраво, не му го обезбедувате на организмот она што му е потребно за оптимално функционирање на имунолошкиот систем“, предупредува Рамскил.

Како да го намалите ризикот од инфекција?

Лекарката советува неколку чекори за заштита од сезонските заболувања. Важно е да се облекувате топло, да внимавате на разновидната исхрана и да си обезбедите доволно сон.

Препорачува и што повеќе престој на свеж воздух.

Особено важна е хигиената. Редовно треба да ги миете рацете, но и да ги чистите работната маса, телефонот, тастатурата и сите предмети што често ги допирате.

Рамскил посебно ја истакнува вакцинацијата против грип.

„Проверете дали имате право на бесплатна вакцинација. Ако припаѓате на ранлива група пациенти, важно е да се вакцинирате секоја година“, советува таа.