Комората на извршители објаснува дека извршувањето може да се насочи и кон жиранти, гаранти и други должници обврзани со извршната исправа. Затоа, пред потпишување, важно е да знаете што точно преземате.

Парите ги зел друг, но обврската за враќање може да стигне и до вас. Ако сте потпишале како жирант, гарант-платец или солидарен содолжник, вашиот потпис може да биде основа доверителот да побара наплата и од ваши средства, зависно од преземената обврска и исполнетите законски услови.

„Само потпиши, јас ќе си плаќам“

Додека кредитот редовно се отплаќа, гаранцијата можеби воопшто не се чувствува во вашиот буџет. Но промената на работното место, намалените приходи или друга тешкотија кај должникот можат да ја активираат обврската што сте ја прифатиле.

Пријателскиот или семејниот договор дека „нема да имаш никаков проблем“ не ја заменува содржината на потпишаните документи.

Особено е важно дали гарантирате за ограничен износ или за целата обврска и дали сте презеле солидарна одговорност.

Кога банката може да побара плаќање од гарантот?

Законот за облигационите односи разликува супсидијарна гаранција и гаранција како гарант-платец.

Кај супсидијарната гаранција, по правило, исполнување од гарантот се бара откако главниот должник нема да ја исполни обврската во рокот определен во писмениот повик. Постојат законски исклучоци, па ова не значи дека доверителот секогаш мора прво да заврши цела извршна постапка против должникот.

Кај гарант-платец, доверителот може да бара исполнување на доспеаната гарантирана обврска од главниот должник, од гарантот или од двајцата истовремено. Солидарната одговорност не значи автоматска поделба на долгот на еднакви делови.

Ако во документите сте наведени како содолжник, побарајте посебно објаснување за обврските што ги преземате во таа улога.

Како туѓата рата го менува вашиот буџет

Да претпоставиме дека имате плата од 45.000 денари и сопствени месечни трошоци од 38.000 денари.

Потоа се појавува потреба да покривате уште 10.000 денари месечно за кредитот за кој сте гарантирале.

Ставка Износ Ваша нето-плата 45.000 денари Сопствени месечни трошоци 38.000 денари Претходно слободни средства 7.000 денари Дополнително плаќање за гарантираниот кредит 10.000 денари Нов месечен недостиг 3.000 денари

Илустративна буџетска пресметка на Денар. Износот од 10.000 денари е претпоставено плаќање, а не законски дозволена задршка од плата. Примерот не го определува начинот на извршување и не вклучува дополнителни трошоци.

Во конкретен предмет може да се бара поинаков износ. Затоа проверете што е доспеано и што точно опфаќа вашата одговорност.

Можните дополнителни ставки ги обработивме во анализата колку поскапува кредитот кога ќе стигне кај извршител.

Ако платите, можете ли да ги барате парите назад?

Гарантот што платил за должникот, под законските услови, може да бара надомест од него. Ова право е објаснето и во учебникот по облигационо право на УКИМ, заедно со важноста на известувањето и другите услови при плаќањето.

Но правото да барате враќање не гарантира дека веднаш ќе ги наплатите парите. Ако должникот нема средства, финансискиот товар може да остане кај вас подолго време.

Затоа чувајте ги документите и доказите за уплатите и побарајте правна помош за конкретната постапка.

Што да проверите пред потпис?

Побарајте копија од документите и јасен одговор за улогата во која потпишувате, максималниот опфат на одговорноста и условите под кои може да се бара плаќање од вас.

Прашајте и како ќе бидете известувани за доцнење. Ако веќе пристигнал документ од нотар, суд или извршител, проверете ги роковите и побарајте расчленета состојба на обврската.

Ако направите уплата, проверете дали е правилно евидентирана, како што објаснивме во текстот за платен долг и сметка што останала блокирана.

Пред да гарантирате за туѓ кредит, пресметајте дали би можеле да ја поднесете обврската ако навистина падне на вашиот буџет. Потписот денес може да стане ваше плаќање утре.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.