Податоците за енергетската сиромаштија покажуваат дека проблемот не е мал. Според податоците на Евростат, во 2024 година околу 27 проценти од населението во Македонија не можело да си дозволи соодветно загревање на домот.

Во дневната соба работи печката, во спалната е студено, а вратата од ходникот се затвора за да не бега топлината. Вака изгледа зимското штедење во дел од македонските домаќинства, каде што греењето на целиот стан или куќа станува преголем трошок за семејниот буџет. Пензионерите, самохраните родители и семејствата со ниски примања особено внимателно пресметуваат колку дрва ќе потрошат и колку часови дневно ќе работи греалката. За некого зимата значи повисока сметка, а за друг целосно менување на домашните навики.

Истата година просекот во Европската Унија изнесувал 9,2 проценти, што значи дека проблемот во Македонија бил речиси трипати поизразен. Во меѓувреме, европскиот просек се намалил на 8,8 проценти во 2025 година, покажуваат најновите објавени податоци на Евростат.

Сепак, овие бројки не покажуваат точно колку семејства загреваат само една соба. Таква посебна статистика не е содржана во наведениот показател. Тој ги опфаќа граѓаните што не можат финансиски да обезбедат доволно топол дом, без разлика дали користат струја, дрва, пелети или друг начин на греење.

Економистите ја поврзуваат енергетската сиромаштија со три основни проблеми: ниските примања, трошоците за енергија и слабата изолација на домовите. Старите прозорци, неизолираните фасади и дотраената столарија значат дека за иста температура треба да се потроши повеќе енергија. Така, и семејство што внимателно штеди може да добие висока сметка.

Според Државниот завод за статистика, просечната цена на електричната енергија за домаќинствата во првото полугодие од 2026 година изнесувала 7,427 денари за киловат-час со ДДВ, што е зголемување од 1,3 проценти во споредба со претходното полугодие.

Кај домаќинствата што се греат на струја, голема разлика прави и самиот уред. Обична електрична греалка од два киловата, ако работи по осум часа дневно, за еден месец од 30 дена ќе потроши 480 киловат-часови. При пресметка со наведената просечна цена, тоа се околу 3.565 денари само за работењето на греалката. Реалната сметка може да биде поинаква поради блок-тарифите, евтината струја и другите ставки.

За семејствата што се греат на дрва, трошокот доаѓа порано. Огревот треба да се обезбеди пред да почнат студовите, а количината зависи од големината на домот, изолацијата и времетраењето на грејната сезона. Пензионер со ниска пензија или самохран родител со една плата тешко може одеднаш да издвои поголема сума. Затоа дел од домаќинствата купуваат помали количини, според моменталните финансиски можности.

Познавачите на енергетиката укажуваат дека инвертер-климите вообичаено трошат помалку струја од класичните електрични греалки за иста количина произведена топлина. Но, првичната инвестиција останува проблем за сиромашните семејства. Дополнителен трошок се поставувањето, одржувањето и евентуалната замена на старата електрична инсталација.

Истражување на Филозофскиот факултет во Скопје, чии резултати беа објавени во септември годинава, покажало дека околу 34.900 домаќинства, односно приближно шест проценти од вкупниот број, живеат во повеќедимензионална сиромаштија. Покрај финансиските тешкотии, истражувањето опфаќа и недостиг од греење, лоши станбени услови и ограничен пристап до основни услуги. Највисока стапка е забележана во Југоисточниот регион, а најниска во Скопскиот.

Од Македонската платформа против сиромаштија, пак, посочуваат дека најсиромашните постојано избираат кој трошок има предност.

„И тогаш почнува пресметката што може да се купи денес, а што ќе мора да почека за утре“, е пораката од организацијата.

Државата има предвидено мерки за заштита на ранливите потрошувачи на енергија и за 2026 година. Министерството за енергетика спроведува програми за поддршка, меѓу кои и мерки за обезбедување енергетски поефикасно греење. Министерката Сања Божиновска претходно најави премин од универзална поддршка кон таргетирана социјална заштита, која ќе ја зема предвид реалната состојба на домаќинствата.

Во меѓувреме, зимските сметки остануваат дел од месечната домашна пресметка. Дали ќе се загрева и спалната соба, колку дрва ќе се стават во печката и дали греалката ќе работи уште неколку часа, за многу домаќинства зависи од парите што ќе останат по плаќањето на храната, лековите и останатите сметки.

Б.З.М.