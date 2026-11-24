Клучната разлика е меѓу плаќањето на главниот долг и намирувањето на целата обврска по конкретниот предмет.

Уплатата е направена, потврдата ја имате, но парите на сметката и натаму не ви се достапни. Кај долг што веќе стигнал до извршител, треба да се провери што точно е платено, дали уплатата е евидентирана во предметот и дали постојат други налози за присилна наплата.

Главницата не е секогаш целата сметка

Во платниот налог за присилна наплата, покрај главниот долг, се вклучуваат и камата, надоместоци и трошоци поврзани со извршувањето, доколку се пресметуваат и наплатуваат. Затоа уплата еднаква на првичното задолжување не мора да го покрие целиот износ од налогот.

Да претпоставиме дека главницата е 40.000 денари, а во конкретната пресметка има уште 6.000 денари камата и утврдени трошоци.

Ставка Износ Главница 40.000 денари Камата и утврдени трошоци 6.000 денари Вкупна обврска во примерот 46.000 денари Направена уплата 40.000 денари Преостаната обврска 6.000 денари

Илустративна пресметка на Денар. Износот од 6.000 денари е претпоставка, а не тарифен износ или процена за конкретен кредит. Примерот го покажува вкупниот остаток, без да го определува законскиот редослед на намирување на поединечните ставки.

Токму дополнителните ставки ги обработивме во анализата колку поскапува неплатениот кредит кога ќе стигне кај извршител.

Уплатата кај кредиторот треба да се поврзе со предметот

Ако веќе има извршен предмет, а плаќате директно кај кредиторот, веднаш доставете доказ и до извршителот. Побарајте да се провери како е евидентирана уплатата и дали останува нешто за намирување.

Не се потпирајте само на усно уверување дека „кредитот е затворен“. Побарајте писмена потврда што точно е подмирено и актуелна состојба по извршниот предмет.

Доказот за уплатата треба јасно да ги покажува примачот, износот, датумот и повикувањето на обврската. Така полесно се проверува дали плаќањето е поврзано со вистинскиот долг.

Еден затворен долг не ги затвора другите налози

Можно е обврската по еден предмет да биде целосно намирена, а да постои друг нереализиран налог за присилна наплата.

Законот за платежни услуги и платни системи предвидува деблокирање по целосно измирување на износот од налогот. Истовремено, можноста за извршување платежни трансакции е условена и со тоа да нема други евидентирани нереализирани налози за присилна наплата.

Затоа прашањето до банката треба да биде конкретно, по кој налог или налози сè уште постои ограничување?

Што да проверите кај извршителот и банката?

За да се утврди каде е проблемот, побарајте ги следниве информации.

Кај кого Што да побарате Кај кредиторот Потврда за примената уплата и состојбата на побарувањето Кај извршителот Евиденција на уплатата, расчленета пресметка и состојба на предметот Кај банката Податок за активниот основ на блокадата и постапувањето по него

Ако целата обврска е намирена, побарајте да се провери дали потребното постапување за отстранување на ограничувањето е спроведено. Не плаќајте повторно иста ставка само затоа што сметката сè уште е блокирана. Прво усогласете ги уплатите и пресметките.

Ако на сметката примате плата или пензија

Посебно проверете дали се почитувани законските ограничувања и изземања од извршување. Доставете доказ за потеклото на приливите до извршителот.

Законот за извршување предвидува заштита за одредени примања и ограничување на извршувањето врз други. Предвидува и посебни правила за трошоците при блокирање спротивно на тие одредби. Конкретната заштита зависи од видот на примањето и побарувањето.

Ако пресметката или блокадата ги оспорувате, побарајте правна помош навреме и проверете ги применливите рокови.

Потврдата за уплата е почетната точка на проверката. За проблемот навистина да биде решен, треба да се усогласат состојбата на долгот, извршниот предмет и ограничувањата во банката.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.