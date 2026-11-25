Кога брачните партнери купуваат стан, особено преку станбен кредит, често договорот за купопродажба и кредитот се на име на лицето што има повисока плата или подобра кредитоспособност.

Голем број брачни парови во Македонија купуваат стан, куќа или земјиште што во имотниот лист е запишано само на едниот сопружник. Но, името во имотниот лист не мора да значи дека само тоа лице е сопственик на недвижноста. Законските правила прават разлика меѓу имотот стекнат пред бракот и имотот стекнат за време на брачната заедница.

Меѓутоа, тоа не значи дека другиот брачен партнер нема права врз недвижноста.

Што вели законот за имотот стекнат во брак?

Според член 67 од Законот за сопственост и други стварни права, имотот што брачните другари го стекнуваат во текот на бракот претставува нивен заеднички имот.

Уште позначајна е одредбата од член 69, според која, доколку заедничкиот имот е запишан само на едниот брачен другар, се смета дека уписот е извршен на името на двајцата.

Тоа значи дека доколку брачен пар купил стан вреден 100.000 евра со заеднички средства, а во имотниот лист е запишан само сопругот или сопругата, другиот брачен партнер не го губи своето право врз заедничкиот имот.

Што ако само едниот сопружник работи и го отплаќа кредитот?

Не е невообичаено во едно семејство само едниот брачен партнер да биде вработен, додека другиот се грижи за децата и домаќинството.

Фактот дека само едниот сопружник остварува приходи и ги плаќа месечните рати не значи автоматски дека целиот имот му припаѓа нему.

При евентуална судска поделба на имотот, почетната основа е поделба на еднакви делови. Сопружникот што бара поголем дел треба да докаже дека неговиот придонес во стекнувањето на заедничкиот имот бил очигледно и значително поголем.

Што ако станот е наследен од родителите?

Сосема поинакви правила важат кога недвижноста е стекната преку наследство или подарок.

Доколку сопругот наследи стан од своите родители за време на бракот, тој по правило претставува негов посебен имот.

Истото важи и за имотот што едниот сопружник го поседувал пред склучувањето на бракот.

Сепак, доколку во таквиот имот подоцна се вложуваат заеднички средства за реновирање, доградба или отплата на обврски, другиот сопружник, зависно од околностите, може да има основа да бара соодветен надоместок.

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Може ли сопружникот сам да го продаде заедничкиот стан?

Со заедничкиот брачен имот сопружниците управуваат и располагаат заеднички.

Затоа, фактот што само едниот сопружник е запишан во имотниот лист не значи дека тој има неограничено право самостојно да располага со недвижноста.

Ова е важно не само при продажба на станот, туку и при негово оптоварување со хипотека за обезбедување банкарски кредит.

Што се случува ако едниот сопружник почине?

Доколку станот претставува заеднички брачен имот, при оставинската постапка најпрво треба да се утврди делот што му припаѓа на преживеаниот сопружник.

Само делот што му припаѓал на починатиот влегува во оставинската маса и се распределува меѓу наследниците.

На пример, доколку стан вреден 120.000 евра е заеднички брачен имот, сопружниците имаат еднакви делови, а починатиот оставил сопружник и две деца, наследувањето без тестамент би изгледало вака:

Наследник Вредност на сопственичкиот дел Преживеан сопружник 80.000 евра Прво дете 20.000 евра Второ дете 20.000 евра Вкупно 120.000 евра

Преживеаниот сопружник ги задржува своите 60.000 евра од заедничкиот имот и наследува дополнителни 20.000 евра од делот на починатиот.

Примерот покажува зошто е важно граѓаните да ја знаат разликата меѓу заедничкиот и посебниот имот, особено кога станува збор за недвижности со значителна вредност.

Купувањето стан за многу семејства е најголемата инвестиција во животот. Токму затоа е важно да знаат дека сопственичките права не зависат секогаш само од тоа чие име е запишано во имотниот лист.