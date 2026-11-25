Голем број брачни парови во Македонија купуваат стан, куќа или земјиште што во имотниот лист е запишано само на едниот сопружник. Но, името во имотниот лист не мора да значи дека само тоа лице е сопственик на недвижноста. Законските правила прават разлика меѓу имотот стекнат пред бракот и имотот стекнат за време на брачната заедница.
Кога брачните партнери купуваат стан, особено преку станбен кредит, често договорот за купопродажба и кредитот се на име на лицето што има повисока плата или подобра кредитоспособност.
Меѓутоа, тоа не значи дека другиот брачен партнер нема права врз недвижноста.
Што вели законот за имотот стекнат во брак?
Според член 67 од Законот за сопственост и други стварни права, имотот што брачните другари го стекнуваат во текот на бракот претставува нивен заеднички имот.
Уште позначајна е одредбата од член 69, според која, доколку заедничкиот имот е запишан само на едниот брачен другар, се смета дека уписот е извршен на името на двајцата.
Тоа значи дека доколку брачен пар купил стан вреден 100.000 евра со заеднички средства, а во имотниот лист е запишан само сопругот или сопругата, другиот брачен партнер не го губи своето право врз заедничкиот имот.
Што ако само едниот сопружник работи и го отплаќа кредитот?
Не е невообичаено во едно семејство само едниот брачен партнер да биде вработен, додека другиот се грижи за децата и домаќинството.
Фактот дека само едниот сопружник остварува приходи и ги плаќа месечните рати не значи автоматски дека целиот имот му припаѓа нему.
При евентуална судска поделба на имотот, почетната основа е поделба на еднакви делови. Сопружникот што бара поголем дел треба да докаже дека неговиот придонес во стекнувањето на заедничкиот имот бил очигледно и значително поголем.
Што ако станот е наследен од родителите?
Сосема поинакви правила важат кога недвижноста е стекната преку наследство или подарок.
Доколку сопругот наследи стан од своите родители за време на бракот, тој по правило претставува негов посебен имот.
Истото важи и за имотот што едниот сопружник го поседувал пред склучувањето на бракот.
Сепак, доколку во таквиот имот подоцна се вложуваат заеднички средства за реновирање, доградба или отплата на обврски, другиот сопружник, зависно од околностите, може да има основа да бара соодветен надоместок.