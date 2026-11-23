Така, домаќинството што веќе тешко го плаќа кредитот треба да најде пари и за неговата наплата.

Кога немате пари за ратата, најголемата грижа е како да го покриете заостанувањето. Но ако неплатениот кредит стигне до постапка за присилна наплата, обврската може да добие дополнителни ставки. Покрај главницата и каматата, зависно од постапката, можат да се појават нотарски, адвокатски, судски, извршителски и банкарски трошоци.

Од неплатена рата до присилно извршување

Доцнењето со една рата не значи автоматски блокирана сметка. Понатамошниот тек зависи од договорот, преземените дејствија и исправите со кои располага доверителот.

Важно е и дека секој предмет не поминува задолжително низ класична судска парница. Ако постои извршна нотарска исправа и се исполнети законските услови, таа може да биде основа за непосредно присилно извршување. Во други случаи, побарувањето може да се остварува преку нотарски платен налог или судска постапка.

Затоа реченицата „ќе платам кога ќе ме тужат“ може да значи чекање до моментот кога веќе се создадени дополнителни трошоци.

Кои ставки можат да се додадат?

Нема единствена сума што важи за секој неплатен кредит. Важни се висината на побарувањето, правниот пат и конкретните преземени дејствија.

Можна ставка Од што зависи Камата поради доцнење Од применливите правила, договорот и периодот на доцнење Нотарски и адвокатски трошоци Од постапката и применливите тарифи Судски такси и трошоци Од тоа дали и каква судска постапка се води Извршителски трошоци и награда Од побарувањето, дејствијата и реализацијата Банкарски надоместоци Од тарифата на банката и постапувањето по налогот

Кај нотарскиот платен налог, Законот за нотаријатот предвидува трошоците за нотарот и адвокатот што ги платил доверителот да бидат трошоци на постапката што треба да ги надомести должникот. Извршителските надоместоци и наградата се уредуваат со посебна тарифа. Сите наведени ставки не се додаваат автоматски во секој предмет.

И банката може да наплати за постапувањето

Блокирањето на сметката може да носи и банкарски надоместок, одделен од извршителските трошоци.

Како конкретен пример, во јавно објавена тарифа на банка за физички лица се наведени:

Услуга Објавен надоместок Блокада на платежна сметка 400 денари по налог Извршување налог од извршител 1.200 денари

Ако во конкретниот случај се применат двете ставки, нивниот збир е 1.600 денари. Тоа се банкарски надоместоци, а не вкупниот трошок на постапката. Износите и условите треба да се проверат кај банката во која се води сметката.

И деблокадата треба да се провери според конкретната тарифа. Не треба однапред да се претпостави дека секоја банка наплаќа посебен надоместок за секое деблокирање.

Што да побарате кога веќе не можете да плаќате?

Контактирајте го кредиторот штом стане јасно дека следната рата е проблем. Побарајте писмена состојба на долгот и проверете дали постои можност за изменет план на отплата. Таков договор не е автоматски загарантиран.

Ако добиете документ од нотар, суд или извршител, проверете ги датумот на прием, правната поука и роковите. Ако го оспорувате долгот, износот или постапувањето, побарајте правна помош навреме.

Кај веќе отворен извршен предмет, побарајте расчленета пресметка на главницата, каматата, трошоците и евидентираните уплати. Пред плаќање, проверете ја точната сметка и повикувањето на предметот. Чувајте доказ за секоја уплата.

Ако на блокираната сметка примате плата, пензија или друг прилив со законска заштита, известете го извршителот и доставете доказ за потеклото на средствата, за да се провери примената на ограничувањата и изземањата.

Резервата за вакви ситуации, кога е можно да се создаде, е дел од пресметката колку време е потребно да се соберат пари за непредвиден трошок.

Неможноста да се плати кредитот е финансиски проблем. Кога ќе почне присилната наплата, на тој проблем можат да му се додадат и нови сметки. Навремениот разговор и проверката на документите помагаат да знаете што точно должите и кои можности ви стојат на располагање.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.