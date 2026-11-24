Измамниците често испраќаат СМС пораки и е-пошта во обид да ги измамат примателите да откријат лични информации или да кликнат на сомнителна врска. Оваа форма на онлајн измама е позната како “фишинг”, пишува LADbible.

Распродажбите за Black Friday започнаа. Бројни попусти и специјални понуди привлекуваат клиенти, но и онлајн измамници кои користат различни методи за да ги добијат нивните пари и лични податоци. За да се избегне измама, важно е да се провери веродостојноста на онлајн продавниците, но и да се обрне внимание на сомнителни пораки и реклами.

Еден од најчестите знаци на измама е создавање чувство на итност. На пример, пораките наведуваат дека пакетот нема да биде доставен освен ако веднаш не ги ажурирате вашите податоци или не платите дополнителна такса. Целта е да ве натераат да реагирате без размислување.

Измамниците се претставуваат и како добро познати онлајн продавници и испраќаат известувања за наводна сомнителна активност во вашата корисничка сметка. Тие се обидуваат да ги убедат клиентите дека некој ќе ги злоупотреби нивните информации или банкарска картичка ако веднаш не преземат одредени чекори.

Ако добиете таква порака, не кликнувајте на линкот. Наместо тоа, отворете ја официјалната веб-страница на продавницата или услугата за достава и проверете го статусот на нарачката таму.

Проверете ја онлајн продавницата пред да платите

Лажните онлајн продавници можат да изгледаат речиси идентично со оригиналот, а нивните веб-адреси понекогаш се разликуваат само за неколку знаци. Променетите логоа, необичните фотографии на производите, недостатокот на контакт информации и нереално високите попусти можат да укажуваат на измама. Сепак, дури и професионално дизајнираната веб-страница може да биде лажна.

Пред да направите купување, проверете ја адресата на веб-страницата на продавницата, информациите за продавачот и прегледите од други клиенти. Ако се сомневате во автентичноста на веб-страницата, не внесувајте лични податоци или податоци за картичката.

Лажни реклами на познати личности

Измамниците често користат фотографии и имиња на познати личности за да привлечат клиенти. Тие сметаат на довербата на јавноста во одредена личност за да го зголемат кредибилитетот на рекламата. Со развојот на вештачката интелигенција, станува сè полесно да се создадат убедливи лажни видеа, познати како deepfakes, во кои познатите личности се чини дека промовираат одредени производи или услуги.

Ваквите видеа често се користат за промовирање на лажни инвестициски платформи и инвестиции во криптовалути. Пред да поверувате во таква реклама, проверете дали познатата личност всушност го промовирала производот или услугата на своите официјални канали.

Што да направите ако станете жртва на измама?

Ако сте кликнале на сомнителна врска, ажурирајте ја вашата антивирусна програма и проверете го вашиот уред за малициозен софтвер. Ако се сомневате дека вашиот уред е заразен, привремено исклучете го од интернет. Ако сте ја откриле вашата лозинка на измамниците, веднаш променете ја, како и лозинките на други кориснички сметки каде што ја користите истата лозинка.

Ако сте ги внеле податоците за вашата банкарска картичка или сте платиле пари на измамниците, контактирајте ја вашата банка што е можно поскоро. Во зависност од околностите, банката може да ја блокира картичката, да спречи понатамошни неовластени трансакции, а во некои случаи, може да биде можно враќање на парите.