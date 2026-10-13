За што сè е добро едно од најздравите овошја: Суперхрана што многумина сè уште не ја откриле

Аронијата е слична на боровинките и е подеднакво богата со биоактивни соединенија. Содржи големи количества растителни влакна, антоцијанини, полифеноли и витамин Ц, а има малку калории и шеќери.

Вкусните и хранливи бобинки од аронија се сметаат за суперхрана чии својства сè уште се истражуваат. Сè уште не се толку застапени во супермаркетите, но полесно може да се најдат во продавниците за здрава храна, во форма на сок, сушени плодови, капсули или прав.

Некои научни истражувања укажуваат на потенцијални антиканцерогени својства на аронијата. Лабораториски студии покажале дека нејзините соединенија можат да влијаат врз клетките на различни видови тумори, вклучувајќи ги оние на мозокот, белите дробови, дојката, дебелото црево и црниот дроб. Сепак, овие резултати не значат дека е докажано оти аронијата лекува рак кај луѓето.

Аронијата е особено богата со антиоксиданси, кои помагаат во заштитата на клетките од оксидативен стрес. Поради тоа, се истражува нејзината можна улога во процесите поврзани со стареењето и превенцијата на хроничните заболувања. Се испитува и нејзиното влијание врз работата на тироидната жлезда, но засега нема доволно докази за да се препорача како третман за хипотироидизам.

Докажани корисни ефекти

Според одредени истражувања, аронијата може да придонесе за регулирање на крвниот притисок, нивото на холестерол и шеќерот во крвта. Сепак, резултатите зависат од испитуваната група, количината и формата во која се консумира, а потребни се дополнителни истражувања за да се утврдат нејзините ефекти врз здравјето.

Најдобро е аронијата да се јаде свежа, но нејзиниот интензивен, киселкаст и трпкав вкус може да им пречи на некои луѓе.

Затоа, сушената аронија може да биде практична алтернатива, а лесно се додава и во различни јадења, под услов да не ѝ е додаден шеќер. Сокот од аронија содржи полифеноли, но обично има помалку растителни влакна од целото овошје.

Добар избор е сокот од аронија без додаден шеќер, кој треба да се консумира во умерени количества. Екстрактите и додатоците во исхраната можат да обезбедат стандардизирани дози полифеноли, но тоа не значи дека автоматски се поефикасни од самото овошје.

Благодарение на интензивниот, киселкаст и малку трпкав вкус, аронијата одлично се комбинира и со слатки јадења и со масни, кремасти или солени состојки.

Нејзиното богатство со полифеноли и антоцијанини може да се искористи со вклучување во разновидни и урамнотежени оброци, без потреба да се претвора исклучиво во слатко задоволство.

Сушените бобинки може да се исечкаат и да се додадат во гранола, овесна каша, салати со житарки или мешавина од јаткасти плодови. На тој начин, аронијата може да стане едноставен додаток на секојдневната исхрана.