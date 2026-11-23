Деменцијата најчесто се поврзува со постара возраст, но првите симптоми можат да се појават многу порано, дури и во четириесеттите и педесеттите години. Болеста не мора прво да се манифестира како заборавеност. Промените во однесувањето, расположението, говорот и интересите исто така можат да бидат рани знаци на кои треба да се обрне внимание.

Повременото заборавање на име, збор или местото каде што сме оставиле предмет е вообичаено и може да се поврзе со стареењето. Сепак, со деменцијата, проблемите со меморијата стануваат поизразени и почнуваат да се мешаат во секојдневното функционирање.

„Во нормалниот процес на стареење, може да се појави повремена заборавеност, но се сеќаваме многу лесно и брзо“, објасни докторот. Со деменцијата, ситуацијата е поинаква. Едно лице може да се изгуби во претходно познат простор, да заборави цели настани и постојано да ги поставува истите прашања. Со текот на времето, станува сè потешко да ги извршува секојдневните активности.

Најчеста причина за деменција е Алцхајмеровата болест, но постојат и други форми, вклучувајќи васкуларна деменција поврзана со оштетување на крвните садови во мозокот.

Промени кои често се припишуваат на стрес и замор

Деменцијата не само што влијае на меморијата, туку може да ја промени и личноста, однесувањето и емоционалната состојба на лицето. Некој што претходно бил друштвен и активен може да стане повлечен, незаинтересиран и да ја изгуби волјата да прави активности во кои некогаш уживал.

Може да се појават и раздразливост, возбуда и ненадејни промени во расположението. Семејството често ги припишува ваквите промени на замор, стрес, возраст или карактерот на лицето, поради што не препознаваат дека би можеле да бидат поврзани со болеста. Особено е важно да се обрне внимание на ваквите симптоми ако постепено се влошуваат.

Деменцијата може да се појави и во четириесеттите години

Иако најчесто се дијагностицира по 65-годишна возраст, деменцијата не е исклучиво болест на постарите лица. „За жал, деменцијата може да се појави и на помлада возраст. Познати се случаи на деменција на возраст од 40 и 50 години“, предупредуваат докторите.

Кај помладите луѓе, првите симптоми може да не се поврзани со меморијата. Понекогаш, прво се појавуваат тешкотии со говорот, наоѓањето зборови или следењето разговори. Ваквите промени лесно може да се помешаат со стрес, преоптоварување со работа или психолошки тешкотии.

Затоа, важно е да се побара медицинска помош ако се забележат необични и прогресивни промени во однесувањето, говорот или когнитивните способности.

Трпението е клучно во грижата за болните

Како што напредува болеста, на луѓето со деменција им е потребна сè поголема помош, а лекарот особено ја нагласува важноста на трпението и разбирањето. Критикувањето и брзањето нема да му помогнат на лице кое има тешкотии да се сети на настани или му треба повеќе време да одговори на прашање. Напротив, тие можат да ја зголемат својата вознемиреност и чувство на несигурност.

„Многу е важно да се има многу трпение и внимание, бидејќи лицето кое страда од деменција ја изгубило способноста да се сети на некои настани, но сепак е истата личност што била“, нагласи лекарот.

Таа, исто така, им советува на семејствата заедно да разгледуваат стари фотографии и да разговараат за убави настани од минатото. Ваквите активности можат да стимулираат спомени, а важно е и да се зачува достоинството на лицето со деменција и да се потсети на нивните животни и професионални достигнувања.

Како да се одржи здравјето на мозокот?

Ризикот од деменција не е под влијание само на наследните фактори. Навиките на живот и општото здравје исто така играат важна улога. Особено е важно да се контролира крвниот притисок, дијабетесот, телесната тежина и нивото на масти во крвта.

Покрај редовната физичка активност, се препорачува и ментален ангажман. Решавањето крстозборки, учењето странски јазици, читањето и одржувањето социјални контакти се некои од активностите што можат да ги стимулираат когнитивните способности. Грижата за здравјето на мозокот не треба да започне само во староста, туку е важно да се усвојат здрави навики многу порано.