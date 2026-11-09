Што му прави пивото на нашиот организам – дали воопшто е добро да се пие?

„Пивото може да влијае врз шеќерот во крвта на неколку начини. Јаглехидратите на почетокот можат да го зголемат, додека алкохолот може подоцна да предизвика негово намалување, бидејќи ја ослабува способноста на црниот дроб да ослободува гликоза“, објаснува нутриционистката и едукаторка за дијабетес Џинџер Кокран.

Консумирањето пиво може да влијае врз нивото на шеќерот во крвта на неочекувани начини. За сите што внимаваат на нивото на гликоза, а сакаат да испијат пиво, се поставува прашањето дали е неопходно целосно да се откажат од овој пијалак. Одговорот не е едноставен.

Овој одложен ефект е особено важен за лицата со дијабетес кои користат инсулин или лекови за намалување на шеќерот во крвта. Препознавањето на проблемот може да биде отежнато бидејќи симптомите на ниско ниво на шеќер наликуваат на состојба на алкохолизираност. Експертите за дијабетес објаснуваат што се случува во организмот при консумирање пиво и како безбедно да се ужива во него, пишува „EatingWell“.

Двојното влијание на пивото врз шеќерот во крвта

Пивото влијае врз нивото на шеќерот во крвта на два начина, што е последица на неговите главни состојки: јаглехидратите и алкохолот.

Јаглехидратите од пивото го зголемуваат шеќерот бидејќи пивото се произведува од суровини како јачменов слад, кој содржи скроб. За време на варењето, организмот го разградува овој скроб и другите јаглехидрати до гликоза, која потоа влегува во крвотокот. Во зависност од видот на пивото, испиената количина и храната што се консумира со него, нивото на шеќерот во крвта може да се зголеми.

Од друга страна, алкохолот може да го намали шеќерот во крвта. Црниот дроб има клучна улога во одржувањето на стабилно ниво на гликоза бидејќи ја ослободува од резервите и создава нова, особено меѓу оброците и во текот на ноќта. Меѓутоа, кога се консумира алкохол, црниот дроб му дава предност на неговото разградување. Поради тоа, привремено престанува да го регулира шеќерот во крвта, што го зголемува ризикот од хипогликемија, односно опасно ниско ниво на шеќер.

„Пивото може да измами. Јаглехидратите најпрво ќе го зголемат шеќерот, но во меѓувреме црниот дроб е насочен кон разградување на алкохолот. Додека го врши тој процес, престанува да ослободува гликоза, која вообичаено го одржува нивото на шеќерот стабилно“, објаснува Витни Стјуарт, нутриционистка и едукаторка за дијабетес.

„Тоа е главната причина за хипогликемијата што се појавува неколку часа подоцна, а понекогаш и среде ноќ. За секој што користи инсулин или одредени лекови за дијабетес, ваквиот пад може да биде опасен“, додава Стјуарт.

Таа предупредува дека симптомите на ниско ниво на шеќер можат да бидат многу слични на знаците на алкохолизираност.

„Нискиот шеќер изгледа како да сте испиле премногу алкохол: се јавуваат тресење, вртоглавица и збунетост. Луѓето околу вас можеби воопшто нема да забележат дека нешто не е во ред“, објаснува таа.

Внимавајте на количината

Иако не мора целосно да се откажете од пивото, клучно е да бидете внимателни.

„Луѓето не мора целосно да ги исфрлат алкохолот или пивото за да го контролираат шеќерот“, вели едукаторката за дијабетес Кристи Мецерли, но нагласува дека е важно да се разберат ризиците.

Посилните занаетчиски пива можат да содржат значително повеќе алкохол. Според упатствата, умерено консумирање подразбира најмногу еден алкохолен пијалак дневно за жените и најмногу два за мажите. Станува збор за горни граници, а не за препорачани количини.

Избирајте пива со помалку јаглехидрати

Полесните пива („light“) вообичаено содржат помалку јаглехидрати и калории, иако тоа зависи од производителот. Притоа, пиво со помалку јаглехидрати не значи нужно и пиво со помалку алкохол.

Важно е да се има предвид дека таквото пиво можеби побавно ќе го зголеми шеќерот непосредно по консумирањето, но алкохолот и натаму може да предизвика негово подоцнежно намалување.

Пијте пиво со оброк

Една од главните препораки на експертите е пивото никогаш да не се пие на празен стомак. Храната обезбедува енергија и може да помогне во намалувањето на ризикот од хипогликемија.

Се препорачува пивото да се пие со оброк што содржи протеини, јаглехидрати богати со растителни влакна и здрави масти. Сепак, храната не го поништува влијанието на алкохолот врз црниот дроб и не гарантира дека нивото на шеќерот ќе остане во идеалните граници.

Дополнителни мерки на претпазливост

Ако имате дијабетес, особено важно е да го проверите нивото на шеќерот пред спиење. Хипогликемијата поврзана со алкохолот може да се појави и неколку часа по последниот испиен пијалак, а мерењето помага навреме да се забележи опасниот пад.

Исто така, важно е да следите како пивото влијае врз вас. Ако користите мерач на гликоза, обрнете внимание на промените во нивото на шеќерот.

Ефектите можат да бидат одложени, па почетното зголемување на шеќерот не значи дека е отстранет ризикот од негово подоцнежно намалување.

Никогаш не прескокнувајте или менувајте доза на лекови за да го надоместите внесувањето алкохол, освен ако тоа изречно не ви го препорачал лекар. Добра алтернатива може да биде и безалкохолното пиво, но проверете ја декларацијата бидејќи и тоа содржи јаглехидрати.

Заклучок

Пивото не мора да биде забрането за лицата кои внимаваат на нивото на шеќерот во крвта, но важно е да се проценат ризиците. Јаглехидратите од пивото можат привремено да го зголемат шеќерот, додека алкохолот може да предизвика опасен пад неколку часа подоцна.

Умереноста, изборот на пиво со помалку јаглехидрати и консумирањето со оброк се клучни за намалување на ризиците. Лицата со дијабетес треба да се консултираат со својот лекар за да ги утврдат личните ризици и најсоодветните мерки на претпазливост.