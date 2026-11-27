Витаминот Д му овозможува на организмот да ги апсорбира калциумот и фосфорот од храната и придонесува за здравјето на коските, забите и мускулите. Иако одредени количества ги внесуваме преку храната, организмот најголемиот дел од овој витамин го произведува кога кожата е изложена на сончева светлина.

Болката во грбот е една од најчестите здравствени тегоби и во повеќето случаи не е знак за сериозен здравствен проблем. Сепак, болките во грбот, како и болките во другите делови од телото, може да бидат еден од симптомите на недостиг на витамин Д, кој има важна улога во одржувањето на здравјето на коските и мускулите, пишува „Mirror“.

Во зимските месеци, кога помалку време поминуваме на сонце, се зголемува ризикот од недостиг на овој витамин.

Изразениот недостиг на витамин Д кај децата може да предизвика рахитис, а кај возрасните омекнување на коските, болки и зголемена чувствителност на коскеното ткиво.

Меѓу можните симптоми се болки во долниот дел на грбот, карлицата и нозете, отежнато движење, како и болки и слабост во мускулите.

Други симптоми на недостиг на витамин Д

Според податоците на клиниката „Cleveland“, симптомите на недостиг на витамин Д кај возрасните вклучуваат замор, болки во коските, слабост, болки или грчеви во мускулите и промени во расположението, вклучително и симптоми на депресија.

Здружението „Heart UK“ предупредува дека болките во мускулите, кои понекогаш се поврзуваат со употребата на статини, лекови за намалување на холестеролот, може да бидат поврзани и со недостиг на витамин Д.

„Премалото количество од овој витамин може да предизвика мускулна слабост и чувствителност на коските. Мускулните тегоби се многу слични на оние што се поврзуваат со употребата на статини“, објаснуваат од здружението.

Бидејќи наведените симптоми може да имаат и низа други причини, недостигот на витамин Д не може да се утврди само врз основа на нив. Нивото на витамин Д може да се провери со анализа на крвта.

Како да обезбедите доволно витамин Д?

Сончевата светлина е главниот природен извор на витамин Д. Во текот на есента и зимата, кога изложеноста на сонце е помала, може да се размисли за земање додатоци во исхраната, по можност по консултација со лекар или фармацевт.

Витаминот Д го има и во одредени намирници, пред сè во масните риби како лососот, сардините, харингата и скушата.

Други извори се црвеното месо, жолчките од јајца и црниот дроб, кој бремените жени треба да го избегнуваат поради високата содржина на витамин А.

Витаминот Д го има и во збогатените прехранбени производи, како одредени намази и житарки за појадок.

Кој има поголем ризик од недостиг на витамин Д?

Поголем ризик од недостиг на витамин Д имаат лицата кои ретко престојуваат на отворено, вклучително и оние со ограничена подвижност, луѓето кои поголемиот дел од времето го поминуваат дома и корисниците на домови за стари лица.

Ризикот е зголемен и кај лицата кои носат облека што покрива поголем дел од кожата.

Лицата со потемна кожа, исто така, може да бидат изложени на поголем ризик бидејќи нивната кожа произведува помалку витамин Д при иста изложеност на сончева светлина.