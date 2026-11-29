Студијата ја водеше Школата за јавно здравје „Џонс Хопкинс Блумберг“ и Националниот институт за стареење (NIA), а користеа податоци собрани од 2012 до 2019 година како дел од долгорочната студија за стареење во Балтимор. Научниците анализираа примероци од крв и податоци за спиење на 460 возрасни лица над 40 години, со просечна старост од 71 година, пишува Fox News.

Луѓето на средна возраст и постари лица со ниски нивоа на витамин Д спијат во просек 23 минути помалку од оние со нормални нивоа, според ново истражување кое го следело спиењето со помош на сензори што се носат.

Недостаток на витамин Д и пократок сон

Откако ги поделија учесниците во три групи според нивните нивоа на витамин Д, научниците открија дека групата со највисоки нивоа спиела речиси 20 минути подолго од групата со најниски. Луѓето со пониски нивоа на витамин Д, исто така, останувале будни подолго откако се разбудиле среде ноќ. Овој модел се повторувал без оглед на возраста, полот или расата на учесниците.

Метод на истражување и разлики меѓу групите

Врска помеѓу витаминот Д и сонот беше најсилна кај црнците, кои сочинуваа околу 22 проценти од испитаниците. „Црнците во Соединетите Американски Држави имаат поголема инциденца на недостаток на витамин Д и нарушувања на спиењето во споредба со белците. Затоа, тие може да имаат поголема корист од зголемување на нивоата на витамин Д“, рече во соопштението водечкиот автор Диефеи Чен, докторант по епидемиологија на Блумберг школата.

Повеќето претходни студии на оваа тема се потпираа на субјективните проценки на учесниците за квалитетот на нивниот сон. Во ова истражување, научниците користеа крвни тестови и актиграфи, сензори за движење слични на часовник кои прецизно ги мерат периодите на спиење и будност.

Тимот, исто така, ги провери нивоата на витамин Б12, кои претходните студии исто така ги поврзаа со спиењето. Повисоките нивоа кај жените беа поврзани со помалку ноќни будења, а кај мажите со повеќе, но авторите забележуваат дека овие резултати не се статистички конечни. Наодите беа објавени на 14 октомври во The Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Корелацијата не значи причинско-последична врска

Лошиот сон и недостатокот на витамин Д се чести проблеми кај постарите лица, а претходните истражувања ги поврзаа нарушувањата на спиењето со поголем ризик од деменција, срцеви заболувања и дијабетес.

Сепак, студијата има неколку ограничувања. Бидејќи истражувачите ги анализираа постојните податоци и не го тестираа третманот во клиничко испитување, тие можеа да утврдат само поврзаност. Наодите не докажуваат дека ниските нивоа на витамин Д директно предизвикуваат лош сон, ниту дека земањето додатоци ќе го реши проблемот.

Крвните тестови не можат да направат разлика помеѓу витамин Д добиен од сончева светлина, храна или додатоци, па затоа студијата не можеше да утврди дали изворот на витаминот е важен. Истражувачите исто така не следеа дали промените во нивоата на витамин Д кај поединецот во текот на годините доведуваат до промени во сонот.

Со оглед на тоа што сите учесници беа на возраст од 40 години или постари и немаа когнитивно оштетување, резултатите може да не се однесуваат на помлади лица или возрасни со проблеми со меморијата и проценката.

„Овие резултати нè охрабруваат понатаму да истражиме дали зголемувањето на нивоата на витамин Д може да го подобри квалитетот на спиењето“, рече главниот автор на студијата, Адам Спира, професор по ментално здравје на училиштето Блумберг.