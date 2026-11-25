Тоа, секако, не значи дека треба да ги исфрлиме од исхраната. Станува збор за хранливо вредни намирници кои содржат витамини, минерали и растителни влакна. Сепак, важно е да знаеме колку ги јадеме и на кој начин ги подготвуваме. Издвојуваме седум видови овошје и зеленчук кои се здрави, но можат да имаат повеќе калории отколку што мислиме.

Овошјето и зеленчукот најчесто ги поврзуваме со здравата исхрана и слабеењето, па често ги јадеме без премногу да размислуваме за количините. Сепак, не сите намирници од овие групи имаат малку калории. Некои содржат повеќе природни шеќери и јаглехидрати отколку што очекуваме, поради што е добро да внимаваме на порциите ако сакаме да ја намалиме телесната тежина.

Компирот е здрав, но важно е како се подготвува

Компирот е неизоставен дел од многу ручеци, но често неоправдано се смета за намирница што треба да се избегнува при слабеење. Содржи скроб, сложен јаглехидрат кој му обезбедува енергија на организмот, но и калиум, витамин Ц и растителни влакна.

Многу поважно е како го подготвуваме. Варениот или печениот компир со малку маснотии е подобар избор од помфритот и компирот пржен во длабоко масло, кој поради додаденото масло може да има значително повеќе калории.

Морковот е сладок, но и понатаму е добар избор

Морковот често го јадеме како здрава ужина, го додаваме во салати или го користиме за подготовка на различни јадења. Богат е со бета-каротен, кој организмот го претвора во витамин А, а содржи и растителни влакна.

На неговиот состав влијае и начинот на подготовка. Варениот морков има поинаква структура од свежиот, па јаглехидратите во текот на варењето можат полесно да се разградуваат. Сепак, и двете варијанти се добар избор и нема причина да го избегнуваме варениот морков.

Манго содржи повеќе природни шеќери

Сочното и слатко манго е богато со витамини Ц и А, како и со растителни влакна, но неговиот природно сладок вкус доаѓа и со одредена количина шеќер.

Проблем може да настане кога го јадеме во големи количини, особено ако е веќе исечено на парчиња и го грицкаме без да размислуваме колку сме изеле. Ако внимавате на внесот на калории, контролирајте ја големината на порцијата. Манго и понатаму може без проблем да биде дел од урамнотежената исхрана.

Сувите смокви имаат повеќе калории од свежите

Смоквите се омилено сезонско овошје, а освен сладок вкус, содржат растителни влакна, калиум и други минерали. Сепак, треба да се има предвид дека свежите и сувите смокви се разликуваат по калориската вредност.

За време на сушењето смоквите губат вода, поради што шеќерите и калориите стануваат поконцентрирани. Затоа сувите смокви имаат значително повеќе калории од свежите кога се споредува иста количина.

Иако често ги избираме како замена за слатки, лесно може да изедеме премногу. Неколку парчиња се сосема доволни за ужина.

Пченката има повеќе јаглехидрати од повеќето видови зеленчук

Без разлика дали ја јадеме варена, ја додаваме во салати или подготвуваме пуканки, пченката е чест дел од нашата исхрана. Сепак, за разлика од повеќето видови зеленчук, таа содржи значително количество скроб и јаглехидрати.

Од друга страна, пченката е добар извор на растителни влакна, витамини и минерали и може да биде заситувачки додаток на оброкот. Најдобро е да се подготвува без непотребни додатоци, бидејќи путерот и сличните додатоци можат значително да ја зголемат нејзината калориска вредност.

Бананите заситуваат, но имаат повеќе калории од овошјето богато со вода

Бананите се практичен избор за појадок или ужина, а често ги додаваме и во смути и овесни каши. Во споредба со овошјето што содржи повеќе вода, тие имаат поголема енергетска вредност и повеќе јаглехидрати.

Интересно е и тоа што степенот на зрелост влијае врз нивниот состав. Позрелите банани содржат повеќе едноставни шеќери, додека помалку зрелите имаат повеќе отпорен скроб.

Сепак, бананите се добар извор на калиум, магнезиум и витамин Б6, а поради тоа што заситуваат можат да бидат корисен дел од исхраната.

Грашокот заситува повеќе од многу други видови зеленчук

Грашокот често го користиме во манџи и како прилог, но неговиот хранлив состав се разликува од оној на повеќето видови зеленчук. Содржи релативно многу јаглехидрати, но и растителни протеини и влакна, поради што заситува повеќе од намирници како краставиците, тиквичките и зелената салата.

Ако внимавате на внесот на калории, контролирајте ја количината, особено кога го комбинирате со други намирници богати со јаглехидрати, како компир, ориз или тестенини.

Ниту една од овие намирници не треба да се исфрли од исхраната. Сите имаат своја хранлива вредност, а клучот е во умерените порции, начинот на подготовка и урамнотежените оброци. Здравата исхрана не значи откажување од одредени намирници, туку разновидност и рамнотежа.