Според резултатите објавени во научното списание „Cell Metabolism“, маснотиите во црниот дроб кај групата што следела кетогена исхрана се намалиле во просек за 67 отсто по период од четири до пет месеци.

Кетогената исхрана може да има влијание врз здравјето што оди подалеку од намалувањето на телесната тежина. Ново клиничко истражување покажало дека учесниците кои следеле кето-режим имале значително поголемо намалување на маснотиите во црниот дроб во споредба со луѓето што се хранеле според медитеранска или нискомасна исхрана.

Истражувањето покажало и дека околу половина од учесниците во оваа група на крајот од испитувањето повеќе не ги исполнувале критериумите за предијабетес. Станува збор за состојба во која нивото на шеќер во крвта е повисоко од нормалното, но сè уште не достигнало вредности карактеристични за дијабетес тип 2.

Три начини на исхрана, слично слабеење

Во истражувањето учествувале 42 возрасни лица со дебелина, предијабетес и замастен црн дроб. Учесниците биле поделени во три групи, од кои едната следела кетогена исхрана, втората медитеранска, а третата нискомасна исхрана со акцент на растителни намирници.

Истражувачите обезбедувале храна за учесниците и организирале неделни консултации со диететичар, со цел да се осигурат дека секоја група се придржува до доделениот режим.

Плановите за исхрана имале значително различен состав. Во кето-групата, јаглехидратите сочинувале само четири отсто од дневниот внес на калории, додека мастите обезбедувале 73 отсто од енергијата.

Кај учесниците на медитеранската исхрана, јаглехидратите учествувале со 50 отсто, а мастите со 35 отсто од дневниот внес. Во групата со нискомасна исхрана, јаглехидратите обезбедувале 70 отсто од калориите, а мастите 15 отсто.

Истражувачите ги приспособувале калориите според потребите на секој учесник, така што сите три групи требало да намалат околу 10 отсто од почетната телесна тежина. За тоа биле потребни приближно четири до пет месеци.

На крајот од испитувањето, сите групи имале намалување на телесните масти и подобрување на чувствителноста на инсулин. Но, разликите се појавиле кога биле анализирани маснотиите во црниот дроб и одредени показатели на метаболичкото здравје.

Најголемо намалување на маснотиите во црниот дроб

Кај учесниците што следеле кето-исхрана, маснотиите во црниот дроб се намалиле во просек за 67 отсто. Кај медитеранската и нискомасната група намалувањето изнесувало по 45 отсто.

Бидејќи сите три групи изгубиле приближно ист процент од телесната тежина, истражувачите сметаат дека составот на храната може да има дополнително влијание врз начинот на кој организмот ги обработува мастите и шеќерите.

Во текот на истражувањето биле следени и хормоните што учествуваат во регулирањето на енергијата. Кај кето-групата било забележано најголемо зголемување на глукагонот, хормон што помага во регулирањето на енергетските резерви, како и најголемо намалување на инсулинот.

Еден од резултатите што ги изненадил истражувачите е тоа што, и покрај високиот внес на масти, кај учесниците во кето-групата не било забележано зголемување на мастите или холестеролот во крвта во текот на студијата.

Промени и кај предијабетесот

По завршувањето на периодот на исхрана, околу 50 отсто од учесниците во кето-групата повеќе не ги исполнувале критериумите за предијабетес.

Во групата што следела медитеранска исхрана, таков резултат бил забележан кај 29 отсто од учесниците, додека кај групата со нискомасна исхрана процентот изнесувал седум отсто.

Истражувачите нагласуваат дека тоа не значи дека предијабетесот е трајно излекуван. Станува збор за подобрување на измерените вредности во текот на испитувањето, а за да се утврди колку долго трае ефектот потребни се подолги истражувања.

Авторот на студијата, Самуел Клајн од Медицинскиот факултет при Универзитетот Вашингтон во Сент Луис, оценува дека намалувањето на внесот на јаглехидрати може да има важни метаболички ефекти кај луѓето со зголемени маснотии во црниот дроб и предијабетес.

Истражувањето е особено интересно бидејќи покажува дека две лица можат да изгубат сличен процент од телесната тежина, но да имаат различни промени во одредени показатели на метаболичкото здравје, зависно од составот на храната што ја консумираат.

Што значи тоа за секојдневната исхрана?

Кетогената исхрана е режим со многу мал внес на јаглехидрати и релативно висок внес на масти. Вообичаено вклучува јајца, риба, месо, сирење, авокадо, јаткасти плодови и масла, додека значително се ограничуваат лебот, тестенините, оризот, компирите, слатките и дел од овошјето.

Медитеранската исхрана, од друга страна, се заснова на зеленчук, овошје, мешунки, јаткасти плодови, маслиново масло, риба и умерено количество млечни производи. Таа не бара целосно исклучување на јаглехидратите, туку избор на квалитетни извори и разновидна исхрана.

Иако резултатите од новата студија се охрабрувачки, истражувањето опфатило само 42 лица и траело четири до пет месеци. Затоа не може да се заклучи дека кето-исхраната е најдобра или најбезбедна за сите луѓе, ниту дека резултатите ќе бидат исти на долг рок.

Особено е важно лицата со дијабетес, заболувања на црниот дроб, проблеми со бубрезите или оние што земаат терапија да не започнуваат строг режим на исхрана без консултација со лекар или квалификуван нутриционист.

Научниците посочуваат дека составот на храната може да биде важен исто колку и бројот на изгубени килограми. Но, потребни се поголеми и подолготрајни клинички испитувања за да се утврди дали предностите на кетогената исхрана ќе се одржат и по завршувањето на контролираниот режим.