При споредување две работни понуди, платата е важна почетна бројка. Сепак, за семејството е важно и колку пари остануваат по трошоците што се поврзани со работното место.

Нова работа со нето-плата од 55.000 наместо 45.000 денари изгледа како јасно финансиско подобрување. Но ако носи поголеми трошоци за превоз, паркинг, оброци и чување на децата, најголемиот дел од зголемувањето може да се потроши уште пред да стигне до домашниот буџет.

Поблиска канцеларија, обезбеден оброк или распоред усогласен со училишните обврски можат да имаат конкретна финансиска вредност. Истото важи и во обратна насока, кога промената бара дополнителни плаќања.

Каде може да се потроши разликата

Да земеме вработен што добива понуда за нето-плата повисока за 10.000 денари. Новото работно место е подалеку, бара платен паркинг и завршува подоцна, па семејството повремено плаќа помош за преземање и чување на децата.

Месечна ставка Сегашна работа Нова работа Нето-плата 45.000 денари 55.000 денари Превоз 1.500 денари 5.000 денари Оброци во работните денови 2.500 денари 4.000 денари Паркинг 0 денари 1.500 денари Дополнително чување на децата 0 денари 2.000 денари Вкупно наведени трошоци 4.000 денари 12.500 денари Остаток по овие трошоци 41.000 денари 42.500 денари

Пример пресметка на Денар. Износите се претпоставки, а не статистички просеци или конкретни понуди. Остатокот е пред плаќање на другите домашни потреби, како домување, сметки и останата храна.

Во овој пример платата расте за 10.000 денари, но наведените трошоци се зголемуваат за 8.500 денари. За останатите семејни потреби остануваат 1.500 денари повеќе месечно, односно 18.000 денари годишно ако условите се непроменети.

Трошоците што ја придружуваат работата ги обработивме и во анализата колку нè чини одењето на работа.

И времето заслужува посебна пресметка

Ако новото патување бара дополнителни 30 минути вкупно дневно, во месец со 22 работни дена тоа се уште 11 часа во превоз.

Тие часови не мора да се претвораат во денари за да бидат важни. Можат да влијаат врз времето за одмор, семејните обврски или можноста да се заврши нешто без дополнително плаќање.

Понекогаш промената на работата создава и потреба од уште едно возило. Тогаш треба да се земат предвид трошоците што ги прикажавме во пресметката колку чини втор автомобил дури и со мала месечна километража.

Споредувајте ја разликата меѓу двете работи

Не треба секој расход во работниот ден автоматски да се припише на новата работа. Храна би се купувала и дома, а автомобилот можеби веќе се користи и регистрира независно од работното место.

За одлуката е најважно што дополнително ќе се плаќа, што ќе престане да се плаќа и што ќе покрива работодавачот.

Кај оброците, на пример, корисно е да се спореди сегашната практика со новата, наместо целиот трошок за храна да се смета за нов расход. Повеќе за ова има во текстот за влијанието на појадоците и ручеците врз месечната заработка.

Повисоката плата е само дел од понудата

Подобра позиција може да донесе знаење, напредување, поголема стабилност или подобри услови. Тие придобивки можат да ја оправдаат промената и кога непосредната разлика во домашниот буџет е мала.

Но треба да бидат одделени од пресметката за парите. Гарантираната плата споредувајте ја со гарантирана плата, а бонусите разгледувајте ги според условите под кои навистина се исплаќаат.

Пред да одлучите колку е подобра новата понуда, пресметајте колку ќе ве чини да ја работите новата работа. Така ќе знаете што добивате веднаш, а што очекувате да добиете со текот на кариерата.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.