Нова работа со нето-плата од 55.000 наместо 45.000 денари изгледа како јасно финансиско подобрување. Но ако носи поголеми трошоци за превоз, паркинг, оброци и чување на децата, најголемиот дел од зголемувањето може да се потроши уште пред да стигне до домашниот буџет.
При споредување две работни понуди, платата е важна почетна бројка. Сепак, за семејството е важно и колку пари остануваат по трошоците што се поврзани со работното место.
Поблиска канцеларија, обезбеден оброк или распоред усогласен со училишните обврски можат да имаат конкретна финансиска вредност. Истото важи и во обратна насока, кога промената бара дополнителни плаќања.
Каде може да се потроши разликата
Да земеме вработен што добива понуда за нето-плата повисока за 10.000 денари. Новото работно место е подалеку, бара платен паркинг и завршува подоцна, па семејството повремено плаќа помош за преземање и чување на децата.
Месечна ставка
Сегашна работа
Нова работа
Нето-плата
45.000 денари
55.000 денари
Превоз
1.500 денари
5.000 денари
Оброци во работните денови
2.500 денари
4.000 денари
Паркинг
0 денари
1.500 денари
Дополнително чување на децата
0 денари
2.000 денари
Вкупно наведени трошоци
4.000 денари
12.500 денари
Остаток по овие трошоци
41.000 денари
42.500 денари
Пример пресметка на Денар. Износите се претпоставки, а не статистички просеци или конкретни понуди. Остатокот е пред плаќање на другите домашни потреби, како домување, сметки и останата храна.
Во овој пример платата расте за 10.000 денари, но наведените трошоци се зголемуваат за 8.500 денари. За останатите семејни потреби остануваат 1.500 денари повеќе месечно, односно 18.000 денари годишно ако условите се непроменети.