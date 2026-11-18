Пакување од 500 грама за 360 денари е поевтино по килограм од пакување од 250 грама за 200 денари. Но ако од поголемото фрлите 100 грама, математиката се превртува — храната што навистина сте ја изеле ве чинела поскапо.
Во маркет лесно ја забележуваме цената на пакувањето. Потешко е во моментот да пресметаме колку добиваме за платените пари и колкав дел навистина ќе искористиме.
Токму затоа, поголемо пакување или понуда со повеќе парчиња може да биде добра набавка за едно семејство, а непотребен трошок за друго.
Што покажува цената за иста количина
Да споредиме две пакувања од ист производ, со ист квалитет.
Пакување
Цена
Пресметана цена за килограм
250 грама
200 денари
800 денари
500 грама
360 денари
720 денари
Илустративна пресметка на Денар. Износите се претпоставени, а не преземени од актуелна понуда на конкретен маркет.
За 500 грама, купувачот би платил 400 денари ако земе две мали пакувања или 360 денари ако земе едно големо. Разликата е 40 денари, односно заштеда од 10 проценти.
Но таа заштеда важи ако се потроши целата количина.
Кога поевтиното станува поскапо
Ако од големото пакување се искористат само 400 грама, а преостанатите 100 грама се фрлат, платените 360 денари треба да се споредат со количината што навистина е употребена.
Тогаш ефективната цена изнесува 900 денари за килограм искористен производ, наместо првичните 720 денари.
Малото пакување, доколку се потроши целосно, останува на 800 денари за килограм. Во овој пример, тоа би било поевтиниот избор за количината што навистина се јаде.
Разликата е во тоа колку брзо домаќинството го троши производот. Набавка што има смисла за четиричлено семејство не мора да биде исплатлива за човек што живее сам.