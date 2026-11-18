Во маркет лесно ја забележуваме цената на пакувањето. Потешко е во моментот да пресметаме колку добиваме за платените пари и колкав дел навистина ќе искористиме.

Пакување од 500 грама за 360 денари е поевтино по килограм од пакување од 250 грама за 200 денари. Но ако од поголемото фрлите 100 грама, математиката се превртува — храната што навистина сте ја изеле ве чинела поскапо.

Токму затоа, поголемо пакување или понуда со повеќе парчиња може да биде добра набавка за едно семејство, а непотребен трошок за друго.

Што покажува цената за иста количина

Да споредиме две пакувања од ист производ, со ист квалитет.

Пакување Цена Пресметана цена за килограм 250 грама 200 денари 800 денари 500 грама 360 денари 720 денари

Илустративна пресметка на Денар. Износите се претпоставени, а не преземени од актуелна понуда на конкретен маркет.

За 500 грама, купувачот би платил 400 денари ако земе две мали пакувања или 360 денари ако земе едно големо. Разликата е 40 денари, односно заштеда од 10 проценти.

Но таа заштеда важи ако се потроши целата количина.

Кога поевтиното станува поскапо

Ако од големото пакување се искористат само 400 грама, а преостанатите 100 грама се фрлат, платените 360 денари треба да се споредат со количината што навистина е употребена.

Тогаш ефективната цена изнесува 900 денари за килограм искористен производ, наместо првичните 720 денари.

Малото пакување, доколку се потроши целосно, останува на 800 денари за килограм. Во овој пример, тоа би било поевтиниот избор за количината што навистина се јаде.

Разликата е во тоа колку брзо домаќинството го троши производот. Набавка што има смисла за четиричлено семејство не мора да биде исплатлива за човек што живее сам.

Планирањето на количините е дел и од пошироката пресметка за намалување на трошоците за храна.

Попустот не е исто што и заштеда

Да претпоставиме дека производот што ви треба чини 150 денари, а понудата е три парчиња за 360 денари.

По парче плаќате 120 денари. Ако и онака би купиле и потрошиле три парчиња, заштедувате 90 денари во однос на три поединечни купувања по 150 денари.

Но ако ви треба само едно, на касата оставате 210 денари повеќе од првично планираното. Дополнителните парчиња може да бидат корисна залиха или да останат заборавени.

Затоа вреди да се постават две одделни прашања: дали производот е поевтин за иста количина и дали таа количина навистина ви е потребна?

Денар претходно пишуваше и за тоа како неколку дополнителни производи ја зголемуваат сметката од едно мало пазарење.

Проверка пред да го ставите производот во корпата

Погледнете ја цената за килограм, литар или парче, наместо само вкупната сума на етикетата. Споредувајте производи со соодветен состав и квалитет, бидејќи пониската цена сама по себе не кажува сè.

Потоа проверете колку веќе имате дома, колку вообичаено трошите и дали можете правилно да ја чувате дополнителната количина. Кај храната земете ги предвид рокот и упатството за чување по отворањето.

На крајот, погледнете го и расположливиот буџет. Купувањето залихи бара повеќе пари денес, иако може да донесе пониска цена по единица.

Најдобрата набавка е онаа што одговара на реалната потрошувачка. Попустот станува заштеда кога производот ви е потребен, цената е поволна и купеното навистина ќе се искористи.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.