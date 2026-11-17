Едниот автомобил оди секојдневно на работа. Вториот служи за носење на децата, пазарење, повремени обврски или за деновите кога двајцата родители имаат различен распоред.

Втор автомобил што поминува само 300 километри месечно може да бара над 5.000 денари месечен буџет, дури и без рата за кредит и без пресметан пад на вредноста. Во примерот на Денар, горивото сочинува помалку од половина од таа сума.

За некои семејства тоа е неопходност. За други, удобност што ретко ја претвораат во годишна пресметка. Токму кај автомобилот што се користи помалку, гледањето само на сметките од бензинската пумпа може да даде погрешна слика.

Мала километража не значи и мала вкупна сметка

Да земеме еден половен автомобил без кредит, со кој се поминуваат 300 километри месечно. За пресметката претпоставуваме потрошувачка од седум литри на 100 километри и цена на горивото од 90 денари за литар.

Тоа значи 21 литар гориво, односно 1.890 денари месечно. Но потоа доаѓаат и другите ставки.

Ставка Претпоставен годишен износ Месечен еквивалент Гориво за 3.600 километри годишно 22.680 денари 1.890 денари Регистрација и задолжително осигурување 15.000 денари 1.250 денари Редовен сервис и ситно одржување 12.000 денари 1.000 денари Фонд за гуми и нивна замена 6.000 денари 500 денари Издвојување за непредвидени поправки 6.000 денари 500 денари Вкупен планиран буџет 61.680 денари 5.140 денари

Ова е пример пресметка, а не статистички просек или ценовник. Цената на горивото од 90 денари е претпоставка, не тврдење за актуелната цена. Расходите зависат од возилото, осигурувањето, состојбата и користењето. Фондовите се планирани издвојувања и не мора целосно да се потрошат во истата година.

Во примерот нема платен паркинг, патарини, каско осигурување или поголем дефект. Доколку ги има, потребниот буџет дополнително расте.

Како што објаснивме и во анализата за трошоците на автомобилот што стои пред зграда, дел од обврските остануваат и кога возилото се користи ретко.

Километарот станува поскап кога возите помалку

Кога планираните 61.680 денари ќе се поделат со 3.600 километри, се добиваат околу 17,13 денари по километар.

Самото гориво во овој пример чини 6,30 денари по километар. Разликата доаѓа од останатите ставки распоредени врз релативно мала километража.

Тоа не значи дека треба повеќе да возите за автомобилот да се „исплати“. Дополнителното возење троши повеќе гориво и може да го зголеми одржувањето. Пресметката само покажува зошто малата сметка на бензинска не ја кажува целата цена на сопственоста.

Падот на вредноста е посебен трошок

Покрај парите што ги плаќате или ги издвојувате, автомобилот може да губи и пазарна вредност.

Ако, како дополнителна претпоставка, возилото за една година изгуби 24.000 денари од вредноста, тоа се уште 2.000 денари месечен економски трошок. Заедно со претходниот буџет, пресметката би достигнала 7.140 денари месечно.

Овие 2.000 денари не се сметка што пристигнува секој месец. Загубата се чувствува при продажбата. Затоа треба да се разликуваат парите потребни за тековно користење од вкупниот трошок на поседување автомобил низ годините.

Дали семејството навистина може без втор автомобил

Одговорот не зависи само од математиката. Важни се работното време, достапноста на јавниот превоз, потребите на децата и можноста за итно патување.

Практична проверка е еден месец да се запише секое користење на второто возило. Потоа за истите патувања да се пресмета реална алтернатива, како јавен превоз, такси, пешачење или поинаков распоред со првиот автомобил.

Ако алтернативата за конкретното семејство би чинела 3.000 денари месечно, разликата во однос на нашиот планиран буџет би била 2.140 денари. Но тоа е споредба што има смисла само ако алтернативата навистина е достапна и функционална.

Вториот автомобил може да вреди за удобноста и времето што ги обезбедува. Важно е семејството да знае колку ја плаќа таа погодност годишно, а не само при следното точење гориво.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.