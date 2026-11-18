Купувањето ранци, тетратки и патики пред почетокот на учебната година е видлив трошок. Се прави список, се споредуваат цени и однапред се знае дека ќе треба поголема сума.

Две ужини, две членарини и неколку повремени набавки можат да создадат месечен буџет од 9.400 денари. Во пример пресметката на Денар, толку издвојува семејство со двајца ученици за избрани училишни потреби и по една дополнителна активност за секое дете.

Во ноември тие набавки веќе се зад семејството. Но продолжуваат ужините, членарините, дополнувањето прибор и набавката на опрема. Одделно изгледаат подносливо. Заедно стануваат редовна ставка што треба да има свое место во домашниот буџет.

Како се собираат 9.400 денари

Да земеме домаќинство со две деца во основно училиште. Во примерот, секое дете посетува по една платена активност, а за ужина се издвојуваат по 80 денари во 20 училишни дена.

Ставка за две деца Претпоставен месечен износ Ужина по 80 денари за 20 дена, за секое дете 3.200 денари По една активност со членарина од 2.000 денари 4.000 денари Дополнување училиштен прибор и материјали 600 денари Фонд за спортска или друга потребна опрема 1.000 денари Фонд за повремени училишни посети и настани 600 денари Вкупен планиран буџет 9.400 денари

Износите се претпоставки за пример пресметка, а не статистички просек или проверен ценовник. Фондовите се издвојувања за идни потреби и не мора да се потрошат во истиот месец. Примерот не ги опфаќа сите трошоци за децата.

Семејство со поинаква организација може да троши помалку или повеќе. Некаде има обезбеден оброк, некаде се носи храна од дома. Дел од децата посетуваат бесплатни активности, други имаат повеќе платени обврски.

Затоа оваа сума е почеток за сопствена пресметка, не одговор колку „мора“ да чини едно дете.

Членарината е само еден дел од активноста

Пред запишување на спорт, јазик или музика, најлесно е да се спореди месечната цена. Но за целосната сметка треба да се праша и што се плаќа дополнително.

Дали се потребни посебни патики, дрес или инструмент? Дали има котизации, настапи или патувања? Колку чини превозот до активноста?

Овие дополнителни ставки ги обработивме и во текстот за трошоците што доаѓаат покрај часовите по јазик и спортските тренинзи.

Две активности со иста членарина можат да имаат различен вкупен трошок. Одговорите однапред му помагаат на семејството да избере нешто што ќе може да го поддржува континуирано.

Истите пари не треба да се пресметаат двапати

Кога се прави посебен буџет за децата, постои ризик дел од расходите повторно да се додадат врз веќе пресметаните семејни трошоци.

Ако ужината се подготвува од производите купени за дома, не треба истата храна да се води и во маркет-сметката и како нов дополнителен расход. Ако горивото за носење на тренинг веќе е во автомобилскиот буџет, не треба повторно да се додаде целиот износ.

И почетните набавки треба да се одвојат од тековните потреби. За нив Денар претходно пишуваше во анализата за притисокот што подготовките за училиште го создаваат врз семејниот буџет.

Планирањето не е натпревар меѓу родителите

Кон наведените ставки може да се придружат и подароци за другарчиња, приватни часови или други повремени обврски. Посебно прашање се трошоците за детските родендени, кои не се вклучени во нашата табела.

Ниту една пресметка не ја мери грижата за детето. Повисока членарина или поскапа опрема сами по себе не покажуваат колку е добра избраната активност.

Корисниот буџет покажува што семејството може редовно да обезбедува, кои обврски допрва пристигнуваат и каде треба да остави резерва. Така одлуките се носат пред да дојде сметката, со помалку притисок врз родителите и децата.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.