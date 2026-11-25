Тоа е важна разлика за секој што планира нов кредит. Подмирен долг и избришана кредитна историја не се исто. Во евиденцијата треба правилно да се прикаже дека обврската е затворена, но претходниот начин на плаќање може да остане забележан.

Последната рата е платена и кредитот е затворен. Но ако во текот на отплатата сте доцнеле, тие податоци не исчезнуваат веднаш од кредитната историја. Според објаснувањето на Македонското кредитно биро, податоците за затворените обврски се чуваат пет години по нивното затворање.

Што всушност се гледа во кредитниот извештај?

Преку Сопствениот извештај на МКБ можете да проверите кои обврски се евидентирани за вас и кај кој давател на податоци.

Во него можат да се најдат кредити, жирантства, дозволено пречекорување, платежни картички, но и обврски за телекомуникациски, енергетски и комунални услуги.

МКБ наведува дека извештајот овозможува проверка на историјата на доцнења за секоја обврска во последните 24 месеци. Содржи и податоци за блокада на сметка.

Две години историја и пет години чување не се ист рок

Двата периода се однесуваат на различни работи.

Период Што објаснува МКБ Последни 24 месеци Приказ на историјата на доцнења во Сопствениот извештај Пет години по затворањето Чување и прикажување на податоците за затворената обврска

Затоа, не треба да се заклучи дека по две години автоматски исчезнува секој податок за кредитот. Ниту петгодишниот период на чување значи дека целиот тој период е забрането добивање нов кредит.

Кредитната историја е еден од факторите при оценувањето на барањето. Конкретната одлука ја носи кредиторот според својата процена и применливите услови.

Платениот кредит треба да биде правилно евидентиран

Да претпоставиме дека сте го подмириле целиот кредит, но при проверка забележувате дека во извештајот и натаму стои активен долг.

Првата задача е да се провери датумот на последното ажурирање и што точно е платено. Побарајте потврда за затворање на кредитот и споредете ја со прикажаните податоци.

Ако постои извршен предмет, проверете дали се намирени и обврските по него. Оваа разлика ја обработивме во текстот за платен долг и сметка што останала блокирана.

Важно е да се разграничат две ситуации: точно прикажано поранешно доцнење и неточно прикажана тековна задолженост.

Што ако податокот е погрешен?

МКБ предвидува можност за барање исправка или дополнување на неточни и нецелосни податоци. Во објаснувањето за Сопствениот извештај наведува дека барањето го проследува до давателот од кого потекнува спорниот податок.

Подгответе ги договорот, потврдата за затворање, доказите за уплати и делот од извештајот што го оспорувате. Наведете конкретно што сметате дека е неточно.

Правото на исправка се разликува од барање веднаш да се избрише точна информација за реално доцнење. Во својата политика за приватност, МКБ објаснува дека правото на бришење важи под определени законски услови.

Проверете пред да поднесете ново барање

Сопствениот извештај можете да го побарате преку порталот Мој.МКБ или преку достапните канали наведени на страницата на бирото.

Проверете ги и евентуалните жирантства. Како што објаснивме во анализата за потписот со кој гарантирате за туѓ кредит, финансиската обврска не мора секогаш да произлегува од пари што лично сте ги користеле.

По последната рата, зачувајте потврда за затворањето и проверете ја евиденцијата. Важно е новото кредитно барање да се разгледува врз основа на точни податоци за вашата состојба.

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