Доколку еден граѓанин има сметка за плата во една банка, девизна сметка во друга, орочен депозит во трета банка и изнајмен банкарски сеф, податоците за нив ќе бидат опфатени со централизирана електронска евиденција.

Денарските и девизните сметки, штедните влогови, податоците за изнајмените банкарски сефови и нивните сопственици треба да бидат опфатени со единствен електронски регистар во Македонија. Според законските измени, Централниот регистар има рок до 1 декември 2026 година да го воспостави новиот систем, кој ќе овозможи поефикасен пристап до финансиските податоци за надлежните институции.

Воспоставувањето на Единствениот регистар на сметки е дел од модернизацијата на финансискиот систем во Македонија и усогласувањето со европските стандарди.

Кои податоци ќе се евидентираат?

Новиот регистар ќе опфаќа информации за денарски и девизни сметки, депозити, поврзани платежни инструменти, изнајмени сефови, нивните сопственици и лицата овластени да располагаат со нив.

На тој начин, надлежните институции ќе можат поефикасно да утврдат во кои банки одредено физичко или правно лице има отворени сметки.

Системот е предвиден и за следење на неактивните сметки, поефикасно спроведување на постапките за присилна наплата и спречување на перење пари.

Дали некој ќе може да провери колку пари имате во банка?

Едно од најважните прашања за граѓаните е дали со воспоставувањето на новиот регистар нивните финансиски податоци ќе станат јавно достапни.

Евидентирањето на сметките не значи дека секој ќе може да провери колку пари има неговиот сосед, колега или член на семејството.

Пристапот до податоците за физичките лица е регулиран со закон, а надлежните институции ќе ги користат информациите во рамките на своите законски овластувања.

Постоењето централизирана евиденција не значи ниту дека регистарот ќе претставува јавен преглед на салдото и трансакциите на секој граѓанин.

Што ќе значи ова за граѓаните што имаат стари сметки?

Многу граѓани во текот на работниот век менуваат работодавачи, банки и начини на примање плата.

Притоа, неретко забораваат на старите банкарски сметки што ги отвориле пред десет или дваесет години.

Една од законски предвидените намени на регистарот е токму следењето на неактивните сметки.

Ова е значајно и при оставинските постапки, кога членовите на семејството понекогаш немаат целосни информации за тоа во кои банки починатото лице имало депозити или други финансиски средства.

Поедноставниот пристап до податоците за постоењето на сметките би можел да придонесе за поефикасно утврдување на оставинскиот имот, во согласност со законските процедури.

Следуваат големи промени во банкарскиот систем

Единствениот регистар на сметки е само една од промените што се реализираат во македонскиот финансиски систем.

Во ноември веќе започна примената на новите стандарди за домашни плаќања, а во текот на 2027 година се очекува воведување на инстант плаќањата, со кои парите ќе пристигнуваат од една во друга банка за неколку секунди.

Поврзано: Од 2027 година голема промена за сите што имаат сметка во банка

Со законските измени е предвидена и примена на електронскиот систем за доставување платни налози за присилна наплата од 1 ноември 2027 година.

Во наредниот период се очекуваат дополнителни информации од надлежните институции за практичното функционирање на новиот регистар и за услугите што ќе им бидат достапни на граѓаните.

Б.С.