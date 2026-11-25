Правото на откажување е можност да излезете од договорот според пропишаната постапка. Тоа не значи простување на позајмените пари.

Потпишувањето потрошувачки кредит не значи дека во секој случај мора да останете со првичната одлука. За договорите опфатени со законското право на откажување, потрошувачот има рок од 14 дена да се премисли, без да наведува причина. Но ако парите веќе се искористени, тие треба да се вратат, заедно со каматата за периодот на користење.

Од кога се бројат 14 дена?

Според член 14 од Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, рокот почнува од склучувањето на договорот. Ако условите и потребните информации сте ги добиле подоцна, рокот почнува од тој подоцнежен ден.

Кредиторот треба навреме да го известите во писмена форма или преку друг траен медиум.

Информацијата за правото на откажување е дел и од преддоговорните информации за потрошувачките кредити. Затоа проверете ги документите што сте ги добиле, наместо да се потпрете само на усно објаснување.

Откажувањето и враќањето на парите имаат различни рокови

Ако го искористите правото на откажување, главницата и каматата за периодот на користење треба да ги платите веднаш, најдоцна 30 дена од известувањето на кредиторот.

Оваа обврска е наведена и во јавно објавениот формулар за преддоговорни информации за потрошувачки кредит на УНИБанка.

Значи, рокот за известување и рокот за враќање на средствата не се исто. Не треба да чекате да ги соберете парите, па дури потоа да проверувате дали рокот за откажување веќе поминал.

Колку камата би платиле за кратко користење?

Да претпоставиме дека сте искористиле 100.000 денари со годишна каматна стапка од 8% и ги враќате по десет дена.

Ставка Износ Искористена главница 100.000 денари Претпоставена годишна камата 8% Период на користење 10 дена Приближна камата за периодот 219 денари Главница и пресметана камата 100.219 денари

Илустративна пресметка на Денар со проста камата и година од 365 дена. Не е банкарска понуда и не вклучува други применливи трошоци. Конечниот износ зависи од договорот, датумите и методот на пресметка.

Законот предвидува и можност кредиторот да бара надоместување неповратни трошоци платени кон јавни или државни органи во врска со договорот. Затоа побарајте точна, расчленета пресметка.

Не е исто што и предвремена отплата

Ако кредитот го отплаќате подолго време, а сакате да го намалите или затворите, тогаш се разгледуваат правилата за предвремена отплата.

Таа можност ја обработивме во пресметката како една дополнителна уплата ја намалува каматата или го скратува рокот.

И во двата случаи, само префрлање пари на сметката не е доволно јасно барање. Наведете што сакате да направите и зачувајте доказ за доставеното известување.

Правилото не важи автоматски за секој кредит

Станбените кредити и кредитите обезбедени со хипотека се исклучени од опфатот на наведениот закон. Кај договорите склучени на далечина треба да се проверат посебните применливи правила.

Ако сте купиле производ со позајмените пари, проверете го одделно и договорот за купување. Не претпоставувајте дека известувањето до кредиторот автоматски го решава и односот со продавачот.

Ако се премислите по потпишувањето, првата работа е да ги проверите рокот и постапката за вашиот договор. Неплаќањето на ратата не е начин на откажување и може да донесе дополнителни трошоци за наплата.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.