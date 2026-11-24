Бонус, наследство или постепено собрана заштеда можат да помогнат во намалувањето на долгот. Но пред уплатата, важно е да знаете каква промена сакате во кредитот и колку пари треба да ви останат достапни.

Дополнителна уплата од 100.000 денари може да ја намали месечната рата за околу 1.933 денари или да го скрати кредитот за 11 месеци. Во пример пресметка со преостаната главница од 600.000 денари, изборот меѓу овие две можности прави разлика и во заштедената камата, околу 16.000 денари со помала рата, наспроти над 31.000 денари со пократок рок.

Истата уплата носи два различни резултати

Да претпоставиме дека преостанатата главница е 600.000 денари, фиксната номинална годишна каматна стапка е 6%, а до крајот остануваат 60 месечни рати.

Дополнителните 100.000 денари се уплаќаат веднаш за намалување на главницата, која станува 500.000 денари.

Параметар Без дополнителна уплата Помала рата Пократок рок Дополнителна уплата сега 0 денари 100.000 денари 100.000 денари Главница по уплатата 600.000 денари 500.000 денари 500.000 денари Месечна рата Околу 11.600 денари Околу 9.666 денари Околу 11.600 денари Преостанати плаќања 60 60 49 Преостаната камата Околу 95.981 денари Околу 79.984 денари Околу 64.550 денари Заштеда на камата — Околу 15.997 денари Околу 31.431 денари

Илустративна пресметка на Денар со еднакви месечни ануитети и месечна каматна стапка од 6% поделено со 12. Нема провизии, други трошоци или промена на каматата. Кај пократкиот рок, последното, 49-то плаќање е помало и изнесува околу 7.766 денари. Банкарскиот амортизационен план може да се разликува поради датумите и начинот на пресметка.

Уплатените 100.000 денари не се заштеда, туку тоа е враќање дел од веќе позајмената главница. Заштедата е каматата што повеќе нема да се плати, намалена за евентуалните дополнителни трошоци.

Помала рата за полесен месец или побрзо ослободување од кредитот?

Намалувањето на ратата ослободува околу 1.933 денари месечно во примерот. Тоа може да биде значајно за домаќинство со тесен буџет.

Задржувањето на првичната рата, ако банката го овозможува таквиот план, побрзо ја намалува главницата. Затоа во примерот носи поголема заштеда на камата.

Сличната врска меѓу рокот и вкупната цена ја покажавме и во анализата за помалата рата што може да значи поголема вкупна отплата.

Споредете ги двете можности со калкулаторот на Денар за предвремена отплата. Конечната пресметка и достапните опции потврдете ги во банката.

Колкава провизија може да има?

За кредитите опфатени со Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити, член 16 предвидува право на целосна или делумна предвремена отплата и намалување на трошоците за преостанатиот период.

Кога се исполнети условите за надоместок, процентуалните ограничувања се:

Најмногу 1% од предвреме отплатениот износ ако останува повеќе од една година.

од предвреме отплатениот износ ако останува повеќе од една година. Најмногу 0,5% ако останува една година или помалку.

Надоместокот може да се бара само за период со фиксна каматна стапка и не смее да ја надмине каматата што би се платила до договорениот крај. Законот предвидува и други изземања.

Овие граници не се задолжителни провизии. И не се применуваат автоматски на станбените и хипотекарните кредити, кои се исклучени од опфатот на наведениот закон. За нив проверете ги применливите правила, договорот и тарифата.

Побарајте пресметка пред да ги префрлите парите

Проверете какво барање е потребно за уплатата да се евидентира како делумна предвремена отплата на главницата. Самото префрлање пари на платежната сметка не покажува каква промена сакате во кредитот.

Побарајте пресметка за двете опции, сите надоместоци и нов амортизациски план.

Проверете и колку заштеда ќе ви остане по уплатата. Парите вложени во намалување на кредитот повеќе не се достапна резерва за итна потреба.

Една дополнителна уплата може да го олесни месецот или да го доближи денот кога ќе ја платите последната рата. Разликата се гледа кога ќе ги споредите целиот план и сите трошоци.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.