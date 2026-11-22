Оваа пресметка може да го промени начинот на кој гледате на следниот пар чевли, апарат или непланирана нарачка. Особено кога купувањето го оправдувате со реченицата „Не е толку скапо“.

Купување од 6.000 денари е еднакво на три работни дена за човек со нето плата од 44.000 денари и 22 работни дена во месецот. На етикетата гледате цена. Кога ќе ја споредите со сопствената заработка, гледате и колку време сте работеле за да ја платите.

Колку вреди еден ваш работен ден?

Да земеме пример нето плата од 44.000 денари, месец со 22 работни дена и осумчасовно работно време.

Во тој пример, заработката изнесува 2.000 денари по работен ден, односно 250 денари по час.

Цена на купувањето Еквивалент во работно време 1.000 денари 4 часа 2.000 денари 1 работен ден 6.000 денари 3 работни дена 10.000 денари 5 работни дена 20.000 денари 10 работни дена

Ова е илустративна пресметка на Денар. Платата и работните денови се претпоставени. Табелата го прикажува еквивалентот во нето-заработка, пред таа да се распореди за животните трошоци.

Производот од 6.000 денари можеби навистина ви треба. Можеби ќе го користите со години. Но сега можете да поставите попрецизно прашање. Дали користа што ќе ја добиете ви вреди колку три работни дена?

Три дена заработка не значат дека за три дена можете да заштедите

Од истата плата плаќате храна, сметки, домување и превоз. Затоа времето потребно да ја заработите цената на производот е различно од времето потребно да ги одвоите парите за него.

Ако по сите планирани трошоци можете да издвојувате 3.000 денари месечно, за купување од 6.000 денари ќе ви требаат два месеца.

Тука станува важна и пресметката за годишните трошоци што лесно ги забораваме кога гледаме колку ни останува од платата. Регистрацијата или поправката можат да го сменат износот што навистина можете да го одвоите.

Попустот ја намалува цената, но купувањето и натаму чини

Да претпоставиме дека производ од 9.000 денари е намален на 6.000 денари.

Ако и претходно сте планирале да го купите и споредуваните цени се реални, плаќате 3.000 денари помалку. Во нашиот пример, тоа е еквивалент на ден и половина работа.

Но ако производот не ви бил потребен и го купувате само поради намалувањето, од буџетот сепак излегуваат 6.000 денари.

Истата разлика меѓу поволност и вкупно плаќање ја покажува и примерот кога додавате производи за бесплатна достава, а на крај плаќате повеќе.

Дали ќе го користите доволно?

Цената во работни денови е само една проверка. Следната е употребата.

Јакна од 6.000 денари што ќе ја носите 150 пати чини 40 денари по носење. Јакна од 3.000 денари што ќе ја облечете само петпати чини 600 денари по носење.

Ова не го прави поскапиот производ автоматски подобар избор. Покажува зошто и реалната потреба има место во пресметката.

Пред непланирано купување, погледнете колку работни часа претставува цената, од кои пари ќе ја платите и колку навистина ќе го користите производот.

Кога цената ќе ја претворите во време, полесно одлучувате за што вреди да го потрошите заработеното. Некои купувања ќе ви изгледаат уште пооправдани. Други ќе престанат да изгледаат толку поволни.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.