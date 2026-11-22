Купување од 6.000 денари е еднакво на три работни дена за човек со нето плата од 44.000 денари и 22 работни дена во месецот. На етикетата гледате цена. Кога ќе ја споредите со сопствената заработка, гледате и колку време сте работеле за да ја платите.
Оваа пресметка може да го промени начинот на кој гледате на следниот пар чевли, апарат или непланирана нарачка. Особено кога купувањето го оправдувате со реченицата „Не е толку скапо“.
Колку вреди еден ваш работен ден?
Да земеме пример нето плата од 44.000 денари, месец со 22 работни дена и осумчасовно работно време.
Во тој пример, заработката изнесува 2.000 денари по работен ден, односно 250 денари по час.
Цена на купувањето
Еквивалент во работно време
1.000 денари
4 часа
2.000 денари
1 работен ден
6.000 денари
3 работни дена
10.000 денари
5 работни дена
20.000 денари
10 работни дена
Ова е илустративна пресметка на Денар. Платата и работните денови се претпоставени. Табелата го прикажува еквивалентот во нето-заработка, пред таа да се распореди за животните трошоци.
Производот од 6.000 денари можеби навистина ви треба. Можеби ќе го користите со години. Но сега можете да поставите попрецизно прашање. Дали користа што ќе ја добиете ви вреди колку три работни дена?
Три дена заработка не значат дека за три дена можете да заштедите
Од истата плата плаќате храна, сметки, домување и превоз. Затоа времето потребно да ја заработите цената на производот е различно од времето потребно да ги одвоите парите за него.
Ако по сите планирани трошоци можете да издвојувате 3.000 денари месечно, за купување од 6.000 денари ќе ви требаат два месеца.