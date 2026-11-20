Пораката „Ви недостигаат уште 700 денари до бесплатна достава“ го насочува вниманието кон надоместокот што може да се избегне. Но за домашниот буџет е важна целата сума што ќе се плати на крајот.

Во кошничката имате производи за 1.800 денари, а доставата чини 150 денари. Продавницата нуди бесплатна испорака за нарачки од најмалку 2.500 денари. Ако додадете уште 700 денари само за да ја избегнете доставата, од сметката ќе ви заминат 550 денари повеќе.

Дополнителното купување може да има смисла. Прашањето е дали додадените производи навистина ви требаат или ги купувате единствено за да го достигнете прагот.

Што покажува конечната сметка

Да споредиме две можности за истата првична нарачка.

Ставка Плаќате достава Додавате производи Првично избрани производи 1.800 денари 1.800 денари Дополнителни производи 0 денари 700 денари Достава 150 денари 0 денари Вкупно плаќање 1.950 денари 2.500 денари

Илустративна пресметка на Денар. Цените и прагот се претпоставени, а не преземени од понуда на конкретна продавница.

Во второто сценарио доставата навистина не се наплаќа. Сепак, вкупната уплата е поголема за 550 денари.

Тоа не значи дека сите 550 денари се загуба, бидејќи добивате и дополнителни производи. Но тие треба да имаат вистинска корист за домаќинството за купувањето да биде оправдано.

Кога додавањето производи се исплати

Ако дополнителните 700 денари се за производи што и онака сте планирале наскоро да ги купите по иста цена, пресметката е поинаква.

Првичните производи со достава би чинеле 1.950 денари. Ако подоцна ги купите и другите производи за 700 денари без дополнителни трошоци, вкупно би платиле 2.650 денари.

Со една нарачка од 2.500 денари, во овој пример заштедувате 150 денари.

Условите се важни, поточно дополнителните производи да ви се потребни, цената да е конкурентна, да можете да ги искористите и сегашното плаќање да се вклопува во буџетот.

Слична логика обработивме и во текстот кога поголемото пакување навистина е поевтино. Повеќе купена стока не значи автоматски и подобра набавка.

Колку чини навиката низ годината

Ако сценариото од првата табела се повтори шестпати, домаќинството би платило вкупно 3.300 денари повеќе отколку да ги нарачало само првично избраните производи со достава.

За тие пари добива дополнителна стока, па износот не треба автоматски да се прогласува за непотребен трошок. Но ако производите остануваат неупотребени, буџетот е намален без соодветна корист.

Затоа вреди да се следат и малите купувања што ја зголемуваат кошничката, како што покажавме во анализата за сметката што расте кога влегуваме во маркет по само неколку работи.

Проверете пред да додадете уште нешто

Погледнете колку навистина недостига до прагот и споредете го тој износ со цената на доставата. Потоа прашајте се дали додадениот производ би го купиле и без понудата.

Ако одговорот е да, проверете ја цената и количината што ви е потребна. Ако одговорот е не, плаќањето достава може да биде помалото вкупно плаќање.

Проверете ги и условите на понудата, кои производи се вклучени, за која адреса важи испораката и дали на крајот има други надоместоци.

Бесплатната достава е вистинска поволност кога ја добивате со набавка што ви е потребна. Ако ја достигнувате со производи што инаку не би ги купиле, споредете ја целата сметка пред да притиснете „Нарачај“.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.