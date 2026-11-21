Почесто нарачувате храна, помалку ја гледате цената во маркет, земате подобар телефон и полесно прифаќате викенд надвор од градот. Ниту една одлука сама по себе не изгледа претерано. Заедно, можат да го потрошат целото покачување.

До пред една година мислевте дека уште 10.000 денари месечно ќе ви направат голема разлика. Сега ги заработувате, а пред плата повторно проверувате колку останало на сметката. Дел од одговорот може да биде во поскапувањата, но дел може да се крие и во тоа што со поголемата плата постепено сте си дозволиле поскап секојдневен живот.

Каде исчезнуваат дополнителните 10.000 денари

Да претпоставиме дека нето-платата пораснала од 40.000 на 50.000 денари. Пред покачувањето, месечните трошоци биле 38.000 денари, па останувале 2.000 денари.

Ако трошоците останат исти, сега би останувале 12.000 денари. Но во меѓувреме се менуваат неколку навики.

Промена во трошењето Дополнителен месечен трошок Почесто нарачување храна и јадење надвор 3.000 денари Поголема рата за нов телефон 1.500 денари Поскапа кошничка во маркет 2.000 денари Повеќе излегувања и викенд-трошоци 2.500 денари Нови претплати и ситни удобности 1.000 денари Вкупно 10.000 денари

Ова е пример пресметка на Денар. Износите се претпоставени и служат за да го покажат ефектот од промената на навиките.

Платата е повисока за 10.000 денари. Трошоците исто така. На крајот повторно остануваат 2.000 денари.

Животот станал поудобен, но финансиската резерва останала иста.

Она што било честење станува нормално

По покачувањето, поскапиот ручек лесно се оправдува со „сега можам да си дозволам“. И навистина можете.

Проблемот се појавува кога повременото задоволство станува редовна обврска. Нарачувањето храна веќе не е исклучок за напорен ден, туку очекуван дел од неделата. Подобриот телефон добива месечна рата. Новата претплата продолжува да се наплаќа и кога ретко ја користите.

Така, идната плата добива сè повеќе однапред определени намени. Чувството дека заработувате повеќе трае кратко, а повисокото ниво на трошење останува.

Овој образец често се нарекува „инфлација на животниот стил“. Во пресметката погоре, тоа значи купување повеќе или поскапи работи по растот на приходот.

Не е секој поголем трошок раст на апетитот

Важно е да се направи разлика меѓу поскап живот и поскап избор.

Ако плаќате повеќе за истата храна, истото греење или истата кирија, покачувањето покрива повисоки цени. Ако имате нови здравствени или семејни потреби, се промениле обврските.

Но ако почесто купувате, избирате поскапи варијанти и преземате нови месечни плаќања, дел од покачувањето оди во повисок стандард.

Најлесно ќе ја видите разликата ако споредите еден месец пред покачувањето со еден сега. Погледнете што поскапело, што ново сте додале и што почесто купувате.

Оставете дел од покачувањето да остане ваш

Поголемата плата има смисла и да донесе повеќе уживање. Прашањето е колкав дел сакате да потрошите, а колкав да ви донесе поголема сигурност.

Во нашиот пример, ако од дополнителните 10.000 денари одвоите 3.000, а со преостанатите 7.000 го подобрите секојдневието, за една година би издвоиле 36.000 денари, без пресметан принос.

Одвојувањето веднаш по платата ви дава појасна граница за трошење. Помага и да ги вклучите годишните трошоци што лесно ги забораваме во месечниот буџет, како и да ги проверите тивките претплати што продолжуваат да се наплаќаат.

Ако целото покачување добие нова намена за трошење, следното покачување повторно ќе ви изгледа како решението. Промената почнува кога однапред ќе одлучите колку од повисоката плата сакате навистина да ви остане.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.