Проблемот може да биде во буџет што ги покрива обврските, но остава премалку простор за дружење. Секој трошок одделно изгледа подносливо. Заедно, можат да го потрошат целиот месечен остаток.

Киријата е пресметана, ратата е покриена, за струја и храна сте одвоиле пари. На хартија, месецов треба да поминете добро. Потоа доаѓаат два родендена, вечера со пријатели, подарок за колега и едно непланирано излегување. Парите што требаше да останат веќе имаат друга намена.

Месецот што изгледал финансиски мирен

Да претпоставиме дека едно домаќинство има месечни приходи од 80.000 денари. За домување, сметки, храна, превоз и редовни обврски планира 68.000 денари.

Остануваат 12.000 денари. Дел од нив треба да се заштедат, а дел да послужат за непредвидени потреби.

Но во текот на месецот се појавуваат и следниве издатоци.

Повод Трошок за домаќинството Два родендени со подароци 3.000 денари Вечера со пријатели 2.400 денари Две непланирани излегувања 2.000 денари Заеднички подарок за колега 600 денари Посета на блиски со подарок 1.000 денари Вкупно 9.000 денари

Пример пресметка на Денар. Износите се претпоставени и не претставуваат просечни трошоци во Македонија.

Од првично слободните 12.000 денари остануваат 3.000. Без поголемо купување и без вонредна поправка, три четвртини од остатокот се потрошени.

Ниту еден од овие настани не мора да биде непотребен. Дружењето има вредност, но има и цена што треба да добие место во планот.

Зошто „овој месец се погоди“ не е доволна пресметка

Еден месец има родендени. Следниот носи свадба, годишнина или гости. Поводите се различни, но потребата да се издвојат пари за нив останува.

Точниот датум на секоја покана не можете да го предвидите. Сепак, можете да погледнете колку сте потрошиле за вакви пригоди во претходните неколку месеци.

Ако за шест месеци вкупниот износ бил 36.000 денари, тоа се просечно 6.000 денари месечно. Некои месеци ќе потрошите помалку, а во други повеќе. Но веќе имате основа за планирање.

Тоа е истата причина поради која годишните трошоци треба да се вклучат во месечната пресметка, наместо секојпат да го изненадуваат буџетот.

Најтешкиот дел е кога туѓиот буџет станува ваш

Пријателите предлагаат ресторан, викенд или заеднички подарок. На маса сите се согласуваат, но не сите имаат ист простор за трошење.

Иста сметка може за еден да биде ситница, а за друг да значи откажување од нешто до крајот на месецот. Разликата не се гледа секогаш, бидејќи луѓето имаат различни приходи, обврски и финансиска поддршка.

Затоа, пред да прифатите, корисно е да ја знаете приближната цена. Полесно е однапред да предложите поевтина варијанта отколку подоцна да покривате сметка што не се вклопува во вашиот буџет.

Одвојте пари и за пријатниот дел од животот

Во буџетот внесете посебна сума за подароци, дружење и пригоди. Ако во помирен месец не ја потрошите целосно, остатокот може да го дочека следниот повод.

Проверете и дали по растот на приходот сте почнале автоматски да прифаќате поскапи излегувања. Како кај тивките претплати, важен е збирот на плаќањата што поединечно лесно ги превидувате.

Добар буџет треба да има место и за сметките и за дружењето. Кога однапред знаете колку можете да издвоите, полесно уживате во поканата без следниот ден да пресметувате што ќе мора да скратите.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.