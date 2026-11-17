Ако по плаќањето на сметките и редовните набавки ви остануваат 8.000 денари, тоа не значи дека сите можете да ги потрошите. Дел од нив можеби веќе се наменети за регистрацијата на автомобилот, училишниот прибор или осигурувањето што ќе ги платите подоцна.
Домашниот буџет најчесто го пресметуваме од плата до плата. Ги собираме храната, струјата, водата, телефонот, превозот и ратите. Ако остане нешто, сметаме дека месецот сме го завршиле успешно.
Но годината има трошоци што не пристигнуваат секој месец. Кога нема да ги вклучиме во пресметката, парите што изгледале како вишок лесно исчезнуваат со една поголема уплата.
Месечниот остаток не е исто што и слободни пари
Да земеме пример четиричлено домаќинство со вкупни приходи од 80.000 денари, кое за редовните месечни потреби троши 72.000 денари. На прв поглед, му остануваат 8.000 денари.
Следниот чекор е да ги запише трошоците што ги очекува во текот на годината, но не ги плаќа секој месец.
Повремен трошок
Пример за годишен износ
Месечно издвојување
Регистрација и задолжително осигурување на автомобилот
15.000 денари
1.250 денари
Сервис и фонд за гуми
18.000 денари
1.500 денари
Училишен прибор и опрема
12.000 денари
1.000 денари
Осигурување на домот
3.600 денари
300 денари
Подароци и прослави
12.000 денари
1.000 денари
Вкупно
60.600 денари
5.050 денари
Износите се претпоставки за пример-пресметка на Денар, а не проверени пазарни цени или статистички просеци. Секое домаќинство треба да ги замени со своите трошоци. Не треба повторно да се додаваат ставки што веќе се вклучени во редовниот месечен буџет.
Кога ќе ги распоредиме овие обврски низ годината, од првичните 8.000 денари остануваат 2.950 денари месечно.
Во примерот сè уште нема издвојување за одмор, замена на апарати или итни случаи. Ако семејството сака дополнително да одвојува 2.000 денари месечно за непредвидени трошоци, слободниот остаток би се намалил на 950 денари.