Кардиолог открива четири вида зеленчук кои се особено добри за здравјето на срцето

„Зеленчукот изобилува со растителни влакна, кои помагаат во намалувањето на „LDL“ холестеролот, познат како „лош“ холестерол“, објаснува кардиологот д-р Маршал Ранџ за „EatingWell“.

Исхраната има важна улога во зачувувањето на здравјето на срцето и во намалувањето на ризикот од кардиоваскуларни заболувања, а зеленчукот е нејзин неизоставен дел.

Тој додава дека витамините и антиоксидансите од зеленчукот можат да помогнат во намалувањето на воспаленијата и оштетувањата на артериите.

Иако сите видови зеленчук се корисни, кардиологот особено издвојува четири групи кои ги препорачува за здравјето на срцето.

Брокула

Брокулата е богата со растителни влакна, кои можат да помогнат во намалувањето на воспаленијата, одржувањето на здрав крвен притисок и контролата на телесната тежина.

Таа содржи и сулфорафан, антиоксидативно соединение кое може да помогне во заштитата на срцето.

„Има силно заштитно дејство против развојот на кардиоваскуларни заболувања“, истакнува Ранџ.

Тој препорачува брокулата да се подготвува во рерна со малку маслиново масло или да се додава во супи и салати.

Кељ

Кељот содржи растителни влакна, калиум и антиоксиданси кои придонесуваат за здравјето на срцето.

Особено се издвојува витаминот К, кој, според Ранџ, може да има важна улога во спречувањето на наталожувањето калциум во артериите.

Растителните влакна и калиумот, исто така, помагаат во одржувањето на здрав крвен притисок.

Кељот може да се додава во супи, салати или во „smoothie“.

Цвекло

Цвеклото е богато со растителни влакна, антиоксиданси и природни нитрати, кои организмот ги претвора во азотен оксид.

Ова соединение ги опушта крвните садови и може благо да го намали крвниот притисок.

Ранџ препорачува печено цвекло или едноставна салата со цвекло, наут и брокула.

Мешунки

Наутот, леќата и гравот се богати со растителни белковини и растителни влакна.

„Мешунките се одличен извор на растителни белковини и влакна и се одлична замена за белковините од животинско потекло, кои можат да содржат повеќе масти“, вели Ранџ.

Тој предлага подготовка на хумус од наут или супа со кељ и бел грав или леќа.

Покрај редовното консумирање зеленчук, за здравјето на срцето важни се и физичката активност, ограничувањето на внесот на сол и престанокот со пушење.

Ранџ нагласува дека најважно е да се изберат здрави намирници и навики до кои можеме долгорочно да се придржуваме.

„Важни се принципите, а не совршенството“, заклучува тој.