„Развиена е, регистрирана и влезена во клиничка употреба вакцина базирана на неоантигени на клетки на рак од специфичен пациент“, рече Борисевич на конгресната сесија „Иновативна пракса: Наука плус бизнис“, пренесува РИА Новости.

Русија започна со клиничка употреба на вакцината „Онкопепт“ за третман на рак на дебело црево, изјави денес Игор Борисевич, заменик-шеф на Федералната медицинско-биолошка агенција.

Борисевич додаде дека регрутирањето на пациенти за оваа цел е во тек.

Пептидната вакцина „Онкопепт“ им беше дадена на првите пациенти во март.

Индицирана е за возрасни кои биле подложени на операција и примиле најмалку две линии системска хемотерапија.

По неколку месеци набљудување на вакцинираните лица, шефицата на Федералната медицинско-биолошка агенција, Вероника Скворцова, забележа дека тие немаат никакви сериозни несакани ефекти и дека самиот лек го произведува потребниот имунолошки одговор.

Што е рак на дебело црево и како се јавува?

Ракот на дебелото црево, познат и како колоректален карцином, е малигна болест која се јавува во дебелото црево или во последниот дел од дигестивниот систем, т.е. ректумот. Најчесто се развива постепено, во текот на неколку години, од мали израстоци на цревната слузница наречени полипи. Иако повеќето полипи не се канцерогени, некои видови со текот на времето можат да се претворат во малиген тумор.

Не постои само една причина за оваа болест. Ризикот се зголемува со возраста, особено по 50-годишна возраст, но ракот на дебелото црево може да ги погоди и помладите луѓе. Меѓу значајните фактори на ризик се наследната предиспозиција, случаите на болест во семејството, хроничните воспалителни заболувања на цревата, дебелината, недоволната физичка активност, пушењето и консумирањето алкохол. Исхраната богата со преработено месо, како што се сушените меса, како и прекумерниот внес на црвено месо, исто така може да влијаат на ризикот.

Симптоми кои не треба да се игнорираат

Еден од најголемите проблеми е што ракот на дебелото црево често не предизвикува никакви симптоми во раните фази. Кога ќе се појават симптоми, тие може да вклучуваат крв во столицата, продолжена дијареја или запек, промени во обликот и изгледот на столицата, болки во стомакот и грчеви, чувство на нецелосно празнење, необјаснето губење на тежината и екстремен замор.

Затоа превентивните прегледи се исклучително важни. Тестирањето на столицата за окултно крварење и колоноскопијата можат да помогнат во откривањето на болеста во рана фаза, но исто така помагаат во пронаоѓањето и отстранувањето на полипите пред да се развијат во рак. Доколку забележите крв во столицата или постојани промени во празнењето на цревата, треба да се јавите кај вашиот лекар без да чекате редовен скрининг.