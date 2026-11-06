Еве што се случува со телото кога ќе престанете да пиете алкохол: Разликата по 30 дена многумина ги изненадува

Утро без главоболка и повеќе пари во паричникот се првите придобивки од паузата од алкохолот што лесно ги забележуваме. Сепак, животот без алкохол може да се почувствува и преку квалитетот на сонот, расположението и енергијата, додека некои промени може да се видат само при прегледи и анализи.

Без алкохол, телото се менува побрзо отколку што мислите, но не подеднакво за сите. Погледнете што носи првиот ден, првата недела и целиот месец од паузата.

Телото не се опоравува според ист распоред за сите. Многу зависи од тоа колку сте пиеле, колку често и какво е вашето здравје. Затоа еден ден, една недела и еден месец без алкохол се само рамка за можни промени, а не рокови во кои секој мора да ги почувствува.

Првиот ден без алкохол: Паузата започнува, олеснувањето не мора да биде веднаш

По една вечер без пиење, нема нов внес што би предизвикал мамурлак, нарушување на сонот или додавање калории. Сепак, не е правило дека секој се чувствува подобро по 24 часа, ниту дека дотогаш секоја количина алкохол дефинитивно го напуштила телото.

Кај луѓето кои развиле физичка зависност, првите часови без пиење можат да донесат симптоми на апстиненција: возбуда, несоница, гадење, потење, забрзан срцев ритам и тремор. Тие можат да реагираат уште шест до 12 часа по последниот пијалок.

Затоа луѓето кои пијат многу и редовно, особено ако имаат такви проблеми кога прескокнуваат алкохол, треба да побараат медицинска помош пред нагло да престанат. Халуцинации, тешка конфузија или епилептични напади бараат итна помош.

По една недела: Помирни ноќи и полесни утра

Чаша вино може да му помогне на некого да заспие побрзо, но тоа не значи дека всушност ќе се одмори. Алкохолот може да го наруши текот на спиењето и да придонесе за будење во текот на ноќта, па затоа неговото елиминирање со текот на времето може да доведе до помирен сон.

Во текот на првата недела, некои забележуваат дека се поодморени и имаат повеќе енергија. Сепак, ако пиењето претходно било редовна навика, спиењето може да биде полошо на почетокот. Понекогаш се потребни неколку недели за да се стабилизира.

Промени се можни и во расположението. Мамурлаците често се придружени со анксиозност, раздразливост или депресија, па затоа помалку алкохол може да значи помалку такви утра. Сепак, ова не значи дека постојаната анксиозност или депресивните симптоми ќе исчезнат сами по себе.

Црниот дроб се опоравува, но 7 дена не е магичен рок

Црниот дроб го преработува алкохолот, а прекумерното пиење може да доведе до акумулација на масти, воспаление и посериозно оштетување.

Престанувањето со пиење овозможува закрепнување, особено во пораните фази на болеста. Помалку масни наслаги може да се забележат во текот на следните недели, но брзината и обемот на закрепнување зависат од веќе постоечката штета.

Затоа, тврдењето дека црниот дроб „се регенерира за седум дена“ не треба да се сфаќа буквално. Замастен црн дроб и напреднатите лузни не се иста состојба, а кратката пауза не може да ги отстрани сите ефекти од долгото пиење.

Еден месец без алкохол: промени во видот и мерењата

Еден месец без алкохол може да донесе повеќе од личен впечаток дека сте поодморени.

Во студија објавена во списанието „BMJ Open“, студија за едномесечна пауза од умерено пиење, учесниците забележале подобрувања во инсулинската резистенција, крвниот притисок и телесната тежина, како и промени во одредени фактори на раст поврзани со развојот на рак.

Истражувањето било опсервациско и вклучувало луѓе кои претходно пиеле умерени до големи количини алкохол, без позната зависност. Затоа, резултатите не значат дека сите ќе ослабат или ќе се грижат за притисокот за четири недели.

Исклучувањето од алкохолни пијалоци може да го олесни управувањето со тежината бидејќи го намалува внесот на калории, сè додека не го надоместите со други пијалоци и храна. Некои, исто така, забележуваат посвежа кожа, повеќе енергија и помалку замор.

Што е со ризикот од рак по паузата?

Промените во лабораториските наоди по еден месец не се доказ дека е измерен помал ризик од рак во истиот период.

Престанувањето со пиење е поврзано со намалување на ризикот од одредени видови на рак, но ова е долгорочен процес. Според Националниот институт за рак на САД, може да поминат години пред одредени ризици да се приближат до оние на луѓето кои не пиеле.

Еден месец пауза сепак може да биде корисен почеток: можност да забележите како спиете, колку енергија имате и колку често се навикнувате да посегнете по чаша. Придобивката се гради со продолжување на промената, а не со еден датум по кој телото наводно е целосно закрепнато.

Овој текст е информативен и не претставува медицински совет. За сите здравствени одлуки, консултирајте се со вашиот лекар.