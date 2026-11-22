Двата процента можат математички да бидат точни, бидејќи се пресметани од различни почетни износи. За купувачот е важно колку навистина плаќа помалку во споредба со цената по која можел да го купи производот.

На етикетата пишува 50% попуст. Производот од прецртани 18.000 денари сега се продава за 9.000. Но ако истиот модел претходно сте го виделе за 10.000 денари, за вас разликата е 1.000 денари, односно 10% во однос на таа цена.

Ова е илустративен пример на Денар, а не анализа на понуда или обвинување кон конкретна продавница.

Од која цена е пресметан попустот?

Пред Блек фрајдеј, големиот процент лесно го привлекува вниманието. Но за процена на понудата ви треба повеќе од прецртана бројка.

Да го погледнеме примерот.

Споредба Износ Прецртана цена во понудата 18.000 денари Цена за Блек фрајдеј 9.000 денари Намалување во однос на прецртаната цена 50% Претходно забележана цена за истиот модел 10.000 денари Намалување во однос на забележаната цена 10%

Ако сте го планирале купувањето, 1.000 денари помалку се корисна разлика. Но тоа е поинаква одлука од впечатокот дека добивате производ вреден 18.000 денари за половина цена.

Самата табела не кажува дали понудата е правилно означена според прописите. Таа покажува зошто за сопствената пресметка е корисно да ја знаете и претходната достапна цена.

Помал попуст може да значи поевтино купување

Да претпоставиме дека друга продавница го нуди истиот модел за 8.700 денари, без голема ознака за намалување.

Понудата со „50% попуст“ чини 9.000 денари. Другата чини 8.700. Пред евентуални трошоци за достава, втората е поевтина за 300 денари.

Затоа споредувајте ја конечната цена за точниот модел. Кај техника проверете ја целосната ознака, капацитетот и вклучената опрема. Кај облека проверете дали се исти материјалот и моделот. Сличен изглед не значи идентичен производ.

Додајте ги и доставата или другите задолжителни трошоци. Како што покажавме во примерот со бесплатната достава што ја зголемува вкупната сметка, една поволност сама по себе не ја одредува исплатливоста на целото купување.

Дали би го купиле и без натписот „попуст“?

Пред да ја погледнете прецртаната цена, замислете дека на страницата пишува само 9.000 денари.

Дали производот ви треба? Дали би го избрале по таа цена? Дали се вклопува во сумата што сте ја планирале?

Ако одговорот е потврден, попустот може да биде добра можност. Ако интересот се појавил единствено поради големиот процент, направете пауза пред плаќањето.

Дури и поволна цена може да значи голем издаток. Кај некои купувања вреди да се погледне и колку од купеното навистина ќе се искористи.

Зачувајте ја цената пред да почне акцијата

За производите што веќе планирате да ги купите, запишете ја точната ознака и зачувајте ја цената со датум. Проверете неколку продавници и утврдете колку најмногу сакате да платите.

Така, на денот на акцијата ќе споредувате конкретни износи, наместо само проценти.

На Блек фрајдеј, најголемиот процент не мора да биде најдобрата понуда. Најважна е конечната цена за производот што ви треба, споредена со другите достапни можности.

„Животот во бројки“ е серијал на Денар за трошоците и финансиските одлуки во секојдневието.