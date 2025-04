Трамп се закани со тајно оружје: Многу сме моќни, никој нема поим што имаме, другите не се ни блиску

Соединетите Американски Држави го имаат најмоќното оружје на светот за кое никој не знае, изјави американскиот претседател Доналд Трамп за време на прес-конференција во Белата куќа на 9 април.

“Многу сме моќни. Оваа земја е многу моќна. Mногу e помоќнa отколку што луѓето сфаќаат. Имаме оружје за кое никој не знае што е, а тоа е најмоќното оружје на светот“, рече тој и додаде дека никој нема ништо блиску до тоа мистериозно оружје.

Трамп не откри никакви детали за оружјето, но ова не е првпат да споменува такво нешто.

Слична изјава даде и за време на неговиот прв мандат, за книгата „Бес“ на новинарот Боб Вудворд. Тогаш тој исто така рече дека никој не знаел за оружјето и дека би било подобро тоа да „остане тајна“.

Trump: "We're very powerful. This country is very powerful. It's far more powerful than people understand. We have weaponry that nobody has any idea what it is and it the most powerful weapons in the world that we have."pic.twitter.com/LDOtVrNVH7