Овошје и зеленчук кои придонесуваат за долговечност

Постојат многу фактори кои влијаат на тоа како старееме: генетика, животна средина, стрес, пушење и исхрана. Иако некои фактори се надвор од наша контрола, можеме да се фокусираме на храната и пијалоците кои ги консумираме за да ги подобриме нашите шанси за долговечност.

Иако постојат голем број на намирници кои можат да помогнат при стареењето, како што се јаткастите плодови, рибата, масла, билки и зачини, одредени овошја и зеленчуци исто така можат да го забават процесот на стареење и да го подобрат квалитетот на животот.

Експертите објаснуваат дека одредени овошја и зеленчуци содржат различни хранливи материи, антиоксиданси и биоактивни соединенија кои можат да му помогнат на телото да се одбрани од болести и компликации поврзани со стареењето, како што се срцеви заболувања, когнитивно опаѓање, воспаление или оштетување предизвикано од оксидативен стрес.

Црвена зелка

Според нутриционистот и сестри Тами Лакатос Шамс и Лиза Лакатос, црвената зелка е еден од најдобрите зеленчуци за долговечност.

„Оваа зелка е моќен извор на антиоксиданси кои содржат сулфур наречени глукозинолати, за кои една студија од 2021 година покажа дека помага да се намали ризикот од срцеви заболувања, рак, артритис и невродегенеративни болести“, изјавија тие за Eat This Not That.

Авокадо

Авокадото е моќна суперхрана поврзана со безброј здравствени придобивки, од кои многу можат конкретно да помогнат во здравото стареење и долговечноста.

На пример, авокадото е богато со влакна, што може да помогне да се намали ризикот од срцеви заболувања и да се подобри здравјето на цревата. Студијата од 2020 година, исто така, покажа дека авокадото може да помогне во намалувањето на ЛДЛ холестеролот, што директно може да помогне да се намали ризикот од срцеви заболувања, како и да се намали хроничното воспаление.

Боровинки

„Боровинките кои често се рекламираат како суперхрана се богати со антиоксиданси, особено со антоцијани, кои можат да придонесат за долговечноста. Овие моќни соединенија се борат против оксидативниот стрес и воспалението, состојби поврзани со хронични болести и стареење“, вели нутриционистот Лорен Манакер.

Тој додава дека вклучувањето на боровинки во исхраната може да го подобри нашето здравје на краток рок и да придонесе за подолг и поздрав живот.

Брокула

Експертите често го поврзуваат овој зеленчук со долговечноста. Според Манакер, „брокулата е полна со влакна, витамини Ц и К, железо и голем број други антиоксиданси за кои е докажано дека го намалуваат ризикот од хронични болести како што се срцевите заболувања и ракот“.

Тој истакнува дека една од клучните компоненти на оваа храна е сулфорафанот, кој е корисен поради неговиот потенцијал да ги подобри процесите на детоксикација на телото и да штити од оштетување на клетките.

Јагоди

Според една студија од 2021 година, додавањето на јагоди во вашата исхрана може да помогне да се спречи когнитивниот пад поврзан со возраста, како што е меморијата.