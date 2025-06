Роботакси на Тесла се појави на улиците: Инфлуенсерите воодушевени, законодавците сè уште претпазливи

Откако автомобилите „Тесла Модел Y“ без возач беа забележани во Остин, Тексас, во недела наутро, извршниот директор Илон Маск објави на својата мрежа X дека роботаксито ќе почне да работи по цена од 4,20 долари.

Тесла планира патниците на предните седишта да дејствуваат како „контролори на безбедноста“, иако сè уште не е јасно каква контрола би имале врз возилото. Видеа од автомобили „Тесла“ без возач беа објавени на социјалните мрежи, но не беше можно да се види дали во нив има патници.

Гувернерот на Тексас, Грег Абот, републиканец, во петокот потпиша закон со кој се бара возилата без возач да добијат државна дозвола за возење.

The @Tesla_AI robotaxi launch begins in Austin this afternoon with customers paying a $4.20 flat fee!