НАПАДОТ НА ИЗРАЕЛ НЕ ВРЕДИ НИТУ ДА СЕ СПОМЕНЕ! Се огласи Иран и објави што ќе направи

Иран не планира да одговори на израелски напад врз воздухопловната база во централен Иран, изјави во понеделникот портпаролот на Министерството за надворешни работи.

-Инцидентот беше диверсантски маневар и не вреди да се спомене – изјави портпаролот на министерството, Насер Канани, пренесе државната новинска агенција ИРНА.

Акцијата беше толку безначајна што самите Израелци не сакаа да преземат одговорност за неа, рече портпаролот.

Канани додаде дека Иран не сака ескалација на тензиите во регионот, но дека ќе одговори на секоја идна израелска агресија.

Неколку американски медиуми објавија дека минатиот петок Израел нападнал воздухопловна база во провинцијата Исфахан, недалеку од иранските нуклеарни постројки.

Analysis of satellite imagery obtained by Iran International confirms media reports that a central part of the S-300 air defense system at an Iranian air base in Isfahan was hit by a presumed Israeli attack early Friday.



📷 @FardadFarahzad via @SkyWatchApps pic.twitter.com/s8ViDTqcFh