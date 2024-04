Војните се проширија во вселената? Израел направи нешто досега невидено

На 14 април, за време на иранскиот баражен напад со беспилотни летала и балистички ракети, Израел изврши т.н. егзоатмосферски, односно вонатмосферско пресретнување.

Станува збор за пресретнување што се случило надвор од атмосферата на Земјата со кое завршува т.н Карманова линија, која се смета за почеток на универзумот и се протега на височина од околу 100 км надморска височина.

Балистичките проектили со долг дострел следат елиптични траектории кои ги носат надвор од атмосферата на Земјата во еден дел, наречен фаза на среден курс. За време на оваа фаза, одбранбените системи се обидуваат да ги уништат ракетите пред да ги ослободат боевите глави.

Одбранбените сателити или радари на небото бараат дојдовни проектили. Кога ќе бидат откриени, се лансираат ракети-пресретнувачи. Опремени со сензори и водени од податоците од копнените радари, тие лоцираат проектили и се судираат со нив.

Ударот на пресретнувачот ја уништува ракетата, создавајќи облак составен од остатоци од проектилот и пресретнувачот. Иако остатоците генерално продолжуваат да ја следат првичната траекторија на проектилот, силите на експлозијата и отсуството на воздушен отпор предизвикуваат тој широко да се распрсне.

Footage of an Israeli ABM (likely Arrow 2 or 3) achieving an exoatmospheric (space) kill on an Iranian ballistic missile somewhere east of Israel tonight. pic.twitter.com/jKihty4GR0